ВВП Карабаха вырос в 4 раза за 10 лет

PanARMENIAN.Net - ВВП Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) вырос в 4 раза за последние 10 лет.Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал советник президента НКР Тигран Абрамян.

По его словам,За последние 10 лет в Арцахе, Армении и мире в целом произошли события – мировой экономический кризис, серьезные политические потрясения, военные действия - как в Арцахе, так и в регионе, которые серьезно отразились на динамику экономического роста.

Абрамян отметил, что 1 октября в Карабахе были обобщены экономические развития минувших 10 лет и зарегистрированные показатели, общие показатели по части Арцаха довольно примечательны.

«Если в 2007 году ВВП Арцаха составлял 70,8 млрд драмов, в 2016 году – 229,6 млрд, то в 2017 году поставлена задача довести этот показатель до порядка 270 млрд, обеспечив рост ВВП практически в 4 раза за 10 лет. Все указанные показатели роста выразились в увеличении доходов государственного бюджета – вместо 30 млрд драмов в 2007 году до 100 млрд в 2017 году», – написал Абрамян.

Ранее сообщалось, чтонесмотря на все сложности, в 2016 году в Нагорно-Карабахской Республике удалось сохранить предусмотренные темпы развития экономики, положительную динамику в основных экономических отраслях и зарегистрировать рост ВВП на уровне 9.2%, превысив показатели всех стран региона.