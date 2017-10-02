// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

ВВП Карабаха вырос в 4 раза за 10 лет

ВВП Карабаха вырос в 4 раза за 10 лет
2 октября 2017 - 14:31 AMT

PanARMENIAN.Net - ВВП Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) вырос в 4 раза за последние 10 лет.Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал советник президента НКР Тигран Абрамян.

По его словам,За последние 10 лет в Арцахе, Армении и мире в целом произошли события – мировой экономический кризис, серьезные политические потрясения, военные действия - как в Арцахе, так и в регионе, которые серьезно отразились на динамику экономического роста.

Абрамян отметил, что 1 октября в Карабахе были обобщены экономические развития минувших 10 лет и зарегистрированные показатели, общие показатели по части Арцаха довольно примечательны.

«Если в 2007 году ВВП Арцаха составлял 70,8 млрд драмов, в 2016 году – 229,6 млрд, то в 2017 году поставлена задача довести этот показатель до порядка 270 млрд, обеспечив рост ВВП практически в 4 раза за 10 лет. Все указанные показатели роста выразились в увеличении доходов государственного бюджета – вместо 30 млрд драмов в 2007 году до 100 млрд в 2017 году», – написал Абрамян.

Ранее сообщалось, чтонесмотря на все сложности, в 2016 году в Нагорно-Карабахской Республике удалось сохранить предусмотренные темпы развития экономики, положительную динамику в основных экономических отраслях и зарегистрировать рост ВВП на уровне 9.2%, превысив показатели всех стран региона.

Ссылки по теме:
Запись Тиграна Абрамяна в Facebook
 Самое значимое
Экс-депутат Кнессета: Большинство израильтян - за признание Геноцида армянЭкс-депутат Кнессета: Большинство израильтян - за признание Геноцида армян
Цинкер сообщил, что проект признания Геноцида армян уже утвержден комиссией Кнессета по культуре. Далее вопрос будет рассмотрен на пленарном заседании Кнессета
В ДТП в Грузии погибли 2 армян, 3 граждан РА пострадалиВ ДТП в Грузии погибли 2 армян, 3 граждан РА пострадали
Посольство Армении находится на постоянной связи с местными властями, дополнительная информация будет предоставлена позднее.
Плененный в Колумбии гражданин Армении и РФ убитПлененный в Колумбии гражданин Армении и РФ убит
По его словам, Восканян был застрелен, когда схватил гранату, пытаясь бежать
Partner news
 Статьи
Убитый ребенок, истерзанные старики, отрезанные головы солдат

Зверства азербайджанцев в ходе апрельской войны

 Самое читаемое в разделе
ВС Азербайджана за неделю произвели в сторону армянских позиций около 3300 выстрелов
Эрна Мир из Армении победила на «Новой волне-2017»
Турция намерена подписать таможенное соглашение с ЕврАзЭС
Захарова: Карабахский конфликт в числе внешнеполитических приоритетов РФ
Главная
Все новости
Обзор: Армения и мир
Архив за 2 октября 2017
Другие новости раздела
 Последние новости
Около трети азербайджанок за то, чтобы их избивали мужья Методист Центра общественного здравоохранения и реформ Минздрава АР Раиса Ахмедова отметила, что среди женщин был проведен опрос в связи с бытовым насилием
Газированная вода Chino’s: В Армении стартовало производство новой содовой для коктейлей Как рассказал в беседе с PanARMENIAN.Net сам Ваан, идея производить содовую, которую можно будет использовать в коктейлях, пришла ему еще давно, так как сам он работает в барной индустрии
АКБА-КРЕДИТ АГРИКОЛЬ банк представил действующую в Армении и РФ карту «АРКА-МИР» Карта в Армении будет действовать в качестве карты ARCA, а в Российской Федерации - в качестве карты МИР
Борец Арсен Джулфалакян завоевал бронзу на международном турнире в Казахстане В весовой категории 75 кг Арсен Джулфалакян стал бронзовым призером. Саркису Кочаряну (85 кг) не удалось побороться за призовые места