Армения вошла в топ-5 для гастротуризма премии National Geographic Traveler
3 октября 2017 - 11:54 AMT
PanARMENIAN.Net - Армения входит в топ-5 стран в номинации «Гастрономический и агротуризм» премии National Geographic Traveler.Аналитическое агентство ТурСтат проанализировало предварительные итоги интернет-голосования премии National Geographic Traveler Awards 2017.
Кроме Армении,в первой пятерке также Белоруссия, Грузия, Италия и Швеция.
Для горнолыжного отдыха лидирует Австрия, для семейного - Кипр, для экскурсионного - Италия, для пляжного - Греция, для приключенческого - Аргентина, для экзотического - Япония, для оздоровительного - Израиль, а «открытием года» считают Китай.
Интернет-голосование премии National Geographic Traveler Awards 2017 проходит с 22 мая по 15 октября здесь.
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Посольство Армении находится на постоянной связи с местными властями, дополнительная информация будет предоставлена позднее.
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