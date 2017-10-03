В парламенте Армении во внеочередном порядке обсуждают проект о выходе из ЕАЭС
3 октября 2017 - 13:23 AMT
PanARMENIAN.Net - Армянские парламентарии во внеочередном порядке начали обсуждение проекта заявления оппозиционного блока «ЕЛК» о выходе Армении из ЕАЭС.
Как отметил спикер НС РА Ара Баблоян, несмотря на отрицательное заключение комиссии по внешним сношениям армянского парламента, вопрос представлен на широкое обсуждение.
«ЕЛК», как фракция, ценящая плюрализм и обсуждение, самаактивно ищет контраргументы»,- сказаллидер партии Никол Пашинян, пишетAysor.am.
Представленный блоком «ЕЛК» («Выход») проект решения Национального собрания о выходе Армении из Евразийского экономического союза в середине сентября был официально введен в обращение.Документ был введен в обращение с 11 сентября, в день начала осенней сессии парламента. В качестве обоснования своей инициативы авторы документа отмечают, что за 3 года членства республики в ЕАЭС, ВВП Армении в долларовом выражении сократился на 8%, уровень занятости снизился на 13%, международные резервы сократились на 40%, государственный долг вырос на 10%. Одновременно зафиксировано и сокращение инвестиций в экономику страны.
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Депутаты Национального Собрания Армении в ходе заседания 22 июня соотношением голосов 64 «за», 31 «против» приняли программу действий правительства РА на 2017-2022 годы.
Прошедшие в апреле 2017 года в Армении парламентские выборы не были совершенными. Об этом заявил руководитель миссии ЕС в Армении посол Петр Свитальский.
В тот же день состоятся переговоры генсека ОБСЕ с главой МИД Армении и совместная пресс-конференция
За кандидатуру Баблояна проголосовали 88 депутатов, против - 12.
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