В парламенте Армении во внеочередном порядке обсуждают проект о выходе из ЕАЭС

PanARMENIAN.Net - Армянские парламентарии во внеочередном порядке начали обсуждение проекта заявления оппозиционного блока «ЕЛК» о выходе Армении из ЕАЭС.

Как отметил спикер НС РА Ара Баблоян, несмотря на отрицательное заключение комиссии по внешним сношениям армянского парламента, вопрос представлен на широкое обсуждение.

«ЕЛК», как фракция, ценящая плюрализм и обсуждение, самаактивно ищет контраргументы»,- сказаллидер партии Никол Пашинян, пишетAysor.am.

Представленный блоком «ЕЛК» («Выход») проект решения Национального собрания о выходе Армении из Евразийского экономического союза в середине сентября был официально введен в обращение.Документ был введен в обращение с 11 сентября, в день начала осенней сессии парламента. В качестве обоснования своей инициативы авторы документа отмечают, что за 3 года членства республики в ЕАЭС, ВВП Армении в долларовом выражении сократился на 8%, уровень занятости снизился на 13%, международные резервы сократились на 40%, государственный долг вырос на 10%. Одновременно зафиксировано и сокращение инвестиций в экономику страны.