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Пике и Рамос поругались из-за референдума о независимости Каталонии

Пике и Рамос поругались из-за референдума о независимости Каталонии
3 октября 2017 - 16:45 AMT

PanARMENIAN.Net - Футболисты Жерар Пике и Серхио Рамос поругались из-за референдума о независимости Каталонии.

Неугомонные дуэлянты, постоянно обменивающиеся колкостями в прессе, на сей раз вступили в серьезный конфликт. Защитник «Реала» обвинил игрока «Барселоны» в дестабилизации настроений в сборной Испании, пишет Eurosport со ссылкой на AS.

После референдума Каталонии о независимости отношения игроков окончательно испортились. Защитники поругались во время тренировки.

2 октября болельщики испанской сборной освистали Жерара на открытой тренировке.

Референдум о независимости Каталонии прошел 1 октября. Испанское правительство стянуло в регион дополнительные силы со всей страны и отказалось признавать итоги референдума.

Пике обвинил заместителя главы правительства Испании Сорайю Саенс де Санта-Марию в превышении полномочий во время референдума и заявил о готовности уйти из сборной Испании.

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Eurosport. Жерар Пике и Серхио Рамос поругались из-за референдума о независимости Каталонии
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