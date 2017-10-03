Пике и Рамос поругались из-за референдума о независимости Каталонии

PanARMENIAN.Net - Футболисты Жерар Пике и Серхио Рамос поругались из-за референдума о независимости Каталонии.

Неугомонные дуэлянты, постоянно обменивающиеся колкостями в прессе, на сей раз вступили в серьезный конфликт. Защитник «Реала» обвинил игрока «Барселоны» в дестабилизации настроений в сборной Испании, пишет Eurosport со ссылкой на AS.

После референдума Каталонии о независимости отношения игроков окончательно испортились. Защитники поругались во время тренировки.

2 октября болельщики испанской сборной освистали Жерара на открытой тренировке.

Референдум о независимости Каталонии прошел 1 октября. Испанское правительство стянуло в регион дополнительные силы со всей страны и отказалось признавать итоги референдума.

Пике обвинил заместителя главы правительства Испании Сорайю Саенс де Санта-Марию в превышении полномочий во время референдума и заявил о готовности уйти из сборной Испании.