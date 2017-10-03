Более 650 женщин в Азербайджане страдают от алкоголизма
3 октября 2017 - 16:55 AMT
PanARMENIAN.Net - В Республиканском наркологическом центре Азербайджана на учете с диагнозом нарушения психического поведения в результате приема алкоголя находятся 21909 человек. Об этом заявила заведующая отделением Центра Афет Мамедова.
По ее словам, среди поставленных на учет 651 женщина, пишет АПА.
«От алкоголизма страдают в основном лица в возрасте 30-35 лет. В 2016 году в связи с алкогольной зависимостью на учет поставлен 551 человек, в том числе 28 женщин», - отметила она.
Завотделом подчеркнула, что алкоголизм считается наркологическим заболеванием, включенным ВОЗ в группу хронически рецидивирующих болезней.
«В отличие от наркомании последствия алкоголизма проявляются в более старшем возрасте. Риск того, что алкоголизм может стать непосредственной причиной смерти крайне низок», - пояснила Мамедова.
Ранее стало известно, чтооколо трети азербайджанских женщин считают правильным избиение мужьями жен.Среди женщин был проведен опрос в связи с бытовым насилием.
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