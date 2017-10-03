Известны лауреаты Нобелевской премии по физике

PanARMENIAN.Net - Нобелевская премия в области физики присуждена ученым Кипу Торну, Райнеру Вайссу и Берри Бэришу «за решающий вклад в проект LIGO (лазерно-интерферометрической гравитационно-волновой обсерватории - ред.) и наблюдение за гравитационными волнами». Об этом заявил Нобелевский комитет Королевской академии наук.

Райнер Вайсс родился в 1932 году в Германии, работает в Массачусетском технологическом институте. Берри Бериш родился в 1936 году в США, работает в Калифорнийском технологическом институте. Там же трудится и Кип Торн, который родился в 1940 году в США.

Вайсс считает, что присуждение ему премии - это награда всем людям, которые трудились в проекте LIGO.

«Я чувствую себя хорошо, я даже одет. Это замечательно. Я воспринимаю это как признание работы, которую делали многие люди и которая продолжалась 40 лет», - сказал он по видеосвязи, когда ему позвонили из Королевской академии наук, пишет ТАСС.

11 февраля 2016 года участники проекта LIGO объявили об обнаружении гравитационных волн. 14 сентября 2015 года на своих установках они обнаружили сигнал, исходивший от слияния двух черных дыр массами 36 и 29 солнечных масс на расстоянии около 1,3 млрд световых лет от Земли. Хотя сигнал был очень слабым, силы его оказалось достаточно, чтобы подтвердить существование этих волн.

Впервые гравитационные волны предсказал Альберт Эйнштейн около 100 лет назад. Они распространяются со скоростью света и заполняют Вселенную, так, как это описано Эйнштейном в его теории относительности. Ученый был убежден, что эти волны никогда не удастся измерить.

Открытие имеет большое значение для развития физики. «Открываются новые, до сих пор неизведанные миры, богатство открытий ждет тех, кому удастся поймать волны», - считает Нобелевский комитет.