Молодежная сборная Армении по футболу победила Гибралтар
3 октября 2017 - 17:57 AMT
PanARMENIAN.Net - 2 октября в Ереване состоялся матч футбольного отборочного турнира чемпионата Европы 2019 года среди молодежных сборных (U-21) между Армении и Гибралтара. Хозяева поля победили со счетом 1:0.
Единственный мяч на 54-й минуте забил Петрос Аветисян, реализовавший одиннадцатиметровый удар. Сборная Армении с 7 очками после 4 игр лидирует в седьмой отборочной группе, пишет пресс-служба НОКА.
Далее следуют сборные России – 4 очка (2 игры), Сербии – 3 (1), Австрии – 3 (1), Македония – 3 (1), Гибралтар – 0 (5).
10 октября подопечные Артура Восканяна дома сыграют со сборной Австрии.
Самое значимое
Издание отмечает, что в лице Мхитаряна главный тренер МЮ Жозе Моуринью приобрел не только лучшего плеймейкера за последние 3 сезона, но и игрока, который находится на вершине своего мастерства
Представляющий США Самуэль Севян на тай-брейке уступил китайцу Ли Чао счетом 0,5:1,5
Другие представители Армении Грант Мелкумян и Роберт Ованнисян стартовали с ничьей
Partner news
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
Последние новости
Хадиджу Исмайлову вызвали в полицию: Причины пока неизвестны Как сообщила журналистка, причины вызова ей неизвестны. Она предполагает, что это может быть связано с режимом ее условного наказания, который она не нарушала
Сопредседатели МГ ОБСЕ отпавятся в Баку 7 октября: До этого посетят Ереван «Сопредседатели приезжают с целью обсуждения повестки предстоящей встречи глав Азербайджана и Армении»,- отметил Мамедъяров
Саакашвили попросил политического убежища на Украине По информации защитника, соответствующее заявление было отправлено в управление Государственной миграционной службы (ГМС) Украины во Львовской области 11 сентября
Бет Харт даст концерт в Тбилиси в ноябре Стоимость билетов начиналась от 40 лари, однако билеты по этой цене уже закончились. Сейчас в продаже остались билеты только по 60 и 70 лари