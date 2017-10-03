Хадиджу Исмайлову вызвали в полицию: Причины пока неизвестны

PanARMENIAN.Net - В Азербайджане журналистка Хадиджа Исмайлова вызвана в 5-е отделение Бинагадинского районного управления полиции.

Как сообщила журналистка, причины вызова ей неизвестны. Она предполагает, что это может быть связано с режимом ее условного наказания, который она не нарушала, пишет Haqqin.az со ссылкой на агентство Turan.

«Сейчас я нахожусь в центре города и еду в полицию», - сказала Исмайлова.

В сентябре 2015 года азербайджанская журналистка Хадиджа Исмайлова, расследовавшая случаи коррупции в руководстве Азербайджана, была осуждена на 7,5 лет лишения свободы по обвинениям, которые, как считают правозащитники, были сфабрикованы против нее в отместку за материалы о капиталах, недвижимости и компаниях, принадлежащих, по информации журналистки, семье президента Азербайджана Ильхама Алиева. Исмайлову признали виновной в уклонении от уплаты налогов, хищении, незаконной предпринимательской деятельности, злоупотреблении служебным положением. В мае 2017 года Верховный суд Азербайджана изменил меру пресечения с 7,5 годов лишения свободы на условное.