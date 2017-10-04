Каталония вскоре провозгласит независимость

PanARMENIAN.Net - Испанская провинция Каталония намерена провозгласить независимость уже в ближайшие дни. Об этом заявил глава каталонского регионального правительства Карлес Пучдемон в интервью британской медиакомпании ВВС. По словам Пучдемона, его правительство предпримет соответствующий шаг уже в конце текущей или в начале следующей недели.

На вопрос о том, что произойдет, если центральное правительство в Мадриде попытается помешать этому, Пучдемон ответил, что это будет большой ошибкой. В настоящее время между региональным правительством Каталонии и Мадридом нет никаких контактов, пишет Deutsche Welle.

1 октября подавляющее большинство каталонцев проголосовало за независимость от Испании. Этот референдум был проведен вопреки запрету Мадрида и конституционного суда Испании. Голосование сопровождалось столкновениями каталонцев с полицией, пытавшейся сорвать вотум. В результате пострадали около 900 человек.

3 октября сотни тысяч каталонцев приняли участие во всеобщей забастовке протеста против полицейского насилия и в поддержку независимости Каталонии от Мадрида.