Исполнитель роли Джейме Ланнистера в «Игре престолов» хочет сняться в ситкоме по мотивам саги

PanARMENIAN.Net - Датский актер Николай Костер-Вальдау, сыгравший Джейме Ланнистера в сериале «Игра престолов», признался, что в качестве одного из спин-оффов фэнтезийной саги хотел бы увидеть ситуационную комедию и сняться в ней в главной роли.

«Хочу увидеть домашний быт Бриенны [Тарт] и Джейме. Как они будут растить семерых детей», — подчеркнул Костер-Вальдау. Сериал, по его словам, должен напоминать ситкомы «Семейка Брэди» или «Американская семейка», пишет Lenta.ru со ссылкой на журнал Marie Claire.

Артист подчеркнул, что Бриенна и Джейме прекрасно подходят друг другу и «просто обязаны замутить».

В третьем сезоне «Игры престолов» Джейме становится пленником, которого Бриенна (Гвендолин Кристи) должна обменять на дочерей Кейтилин Старк. Между персонажами завязываются дружеские отношения.

В сентябре Костер-Вальдау рассказал о своих догадках по поводу беременности королевы Серсеи. Актер допустил, что сестра его персонажа может обманывать окружающих и манипулировать ими.

«Игра престолов» выходит на канале HBO с 2011 года. Седьмой сезон завершился 28 августа, последний эпизод установил рекорд среди сериалов по просмотрам. Создатели фэнтезийной саги планируют выпустить пять спин-оффов.