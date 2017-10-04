Из Сочи выдворили 4 граждан Армении за нарушение пограничного режима

PanARMENIAN.Net - Штраф и ад­ми­нис­тра­тив­ное выд­во­ре­ние за пре­де­лы Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции – та­кое на­ка­за­ние наз­на­чил Ад­лер­ский рай­он­ный суд для чет­ве­рых граж­дан Рес­публи­ки Ар­ме­ния за на­ру­ше­ние пра­вил пог­ра­нич­но­го ре­жи­ма. Инос­тра­нцев, ко­то­рые осу­щест­вля­ли тру­до­вую де­ятель­ность вбли­зи рос­сий­ско-аб­хаз­ской гра­ни­цы, пог­ра­нич­ни­ки вы­яви­ли в ре­зуль­та­те рей­до­вых ме­роп­ри­ятий в по­сел­ке Ве­селое.

На тер­ри­то­рии го­ро­да-ку­рор­та все инос­тран­ные граж­да­не, с точ­ки зре­ния миг­ра­ци­он­но­го за­ко­но­да­тель­ства Рос­сии, на­хо­ди­лись за­кон­но – име­ли ре­гис­тра­цию по мес­ту пре­бы­ва­ния с дей­стви­тель­ны­ми сро­ка­ми и раз­ре­ше­ния на ра­бо­ту в РФ. Од­на­ко пра­во­вые ос­но­ва­ния для за­кон­но­го на­хож­де­ния в пог­ра­нич­ной зо­не у них от­сутс­тво­ва­ли. У всех от­сутс­тво­ва­ли спе­ци­аль­ные про­пус­ка, пишет «Эфкате».

Пог­ра­нич­ни­ки дос­та­ви­ли пра­во­на­ру­ши­те­лей в суд. Муж­чин прив­лекли к ад­ми­нис­тра­тив­ной от­ветс­твен­ности по час­ти 1 статьи 18.2 Ко­АП РФ, ко­то­рая, кро­ме штра­фа, пре­дус­матри­ва­ет ад­ми­нис­тра­тив­ное выд­во­ре­ние из стра­ны.

За де­вять ме­ся­цев 2017 го­да пог­ра­нич­ни­ки в Со­чи вы­яви­ли бо­лее 1250 на­ру­ши­те­лей пра­вил пог­ра­нич­но­го ре­жи­ма, поч­ти треть из них сос­тавля­ют инос­тран­ные граж­да­не. Бо­лее 300 при­ез­жих на­ру­ши­те­лей пра­вил пог­ра­нич­но­го ре­жи­ма бы­ли выд­во­ре­ны за пре­де­лы Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции, с пос­ле­ду­ющим ог­ра­ни­че­ни­ем въ­ез­да в РФ сро­ком на 5 лет.

В пог­ра­нич­ную зо­ну, вхо­дят на­се­лен­ные пун­кты Ниж­не­ши­лов­ско­го сель­ско­го ок­ру­га Ад­лер­ско­го рай­она (Вер­хне­ве­се­лое, Ниж­няя Ши­лов­ка, Че­реш­ня, Ер­мо­лов­ка, А­иб­га), рас­по­ло­жен­ные в меж­ду­речье Мзым­ты и Псоу сле­ва от ав­то­мо­биль­ной до­ро­ги М-27. Для пре­бы­ва­ния на ука­зан­ной тер­ри­то­рии на­ли­чие про­пус­ка в пог­ра­нич­ную зо­ну обя­за­тель­но. За его от­сутс­твие пра­во­на­ру­ши­те­лям гро­зит ад­ми­нис­тра­тив­ная от­ветс­твен­ность по статье 18.2 Ко­АП РФ, ко­то­рая пре­дус­матри­ва­ет штраф в раз­ме­ре до 1000 руб­лей, а для инос­тран­цев, кро­ме это­го, ад­ми­нис­тра­тив­ное выд­во­ре­ние за пре­де­лы Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции.