Из Сочи выдворили 4 граждан Армении за нарушение пограничного режима
4 октября 2017 - 17:04 AMT
PanARMENIAN.Net - Штраф и административное выдворение за пределы Российской Федерации – такое наказание назначил Адлерский районный суд для четверых граждан Республики Армения за нарушение правил пограничного режима. Иностранцев, которые осуществляли трудовую деятельность вблизи российско-абхазской границы, пограничники выявили в результате рейдовых мероприятий в поселке Веселое.
На территории города-курорта все иностранные граждане, с точки зрения миграционного законодательства России, находились законно – имели регистрацию по месту пребывания с действительными сроками и разрешения на работу в РФ. Однако правовые основания для законного нахождения в пограничной зоне у них отсутствовали. У всех отсутствовали специальные пропуска, пишет «Эфкате».
Пограничники доставили правонарушителей в суд. Мужчин привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 18.2 КоАП РФ, которая, кроме штрафа, предусматривает административное выдворение из страны.
За девять месяцев 2017 года пограничники в Сочи выявили более 1250 нарушителей правил пограничного режима, почти треть из них составляют иностранные граждане. Более 300 приезжих нарушителей правил пограничного режима были выдворены за пределы Российской Федерации, с последующим ограничением въезда в РФ сроком на 5 лет.
В пограничную зону, входят населенные пункты Нижнешиловского сельского округа Адлерского района (Верхневеселое, Нижняя Шиловка, Черешня, Ермоловка, Аибга), расположенные в междуречье Мзымты и Псоу слева от автомобильной дороги М-27. Для пребывания на указанной территории наличие пропуска в пограничную зону обязательно. За его отсутствие правонарушителям грозит административная ответственность по статье 18.2 КоАП РФ, которая предусматривает штраф в размере до 1000 рублей, а для иностранцев, кроме этого, административное выдворение за пределы Российской Федерации.
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