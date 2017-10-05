BBC: О щедрости армян, и почему они любят незнакомцев
5 октября 2017 - 13:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Обозреватель BBC Travel,писатель-фрилансер Бен Лервилл, путешествуя по Южному Кавказу, доехал из Грузии до Армении и остановился на ночлег в армянском городе Дилижан. Он рассказывает о щедрости и гостеприимстве армян.
Обозреватель пишет, что, изучив свой устаревший путеводитель, нашел адрес гостевого дома в Дилижане, который ему удалось с небольшим трудом обнаружить высоко в окрестностях города.
«Дом находился на тихом холме, отгороженный от пыльной дороги металлическими воротами. Я постучал в них, но меня встретила длительная тишина. Я попробовал выкрикнуть здравствуйте по-армянски - оптимистичное «барев дзез», сначала тихо, потом - громче, чувствуя себя глупо. Вскоре послышались шаги, и жещина средних лет в фартуке отворила ворота»,- говорится в статье.
Отмечается, что гостя пригласили на ужин, который оказался празднованием 18-летия старшей дочери в семье хозяйки. Лервилл отмечает, что мать 18-летней девушки по имени Лусине усердно ухаживала за ним, подавая ему все новые блюда. На столе был традиционный лаваш, а такжебаклажаны и маслины, свежий редис и сыр, затем появился шашлык из свинины, а с ним и зелень с чесноком, грибы, курица и еще много чего. На столе была также домашняя фруктовая водка.
«Дяди сидели по обе стороны от меня. Оба были веселые и полноватые и считали своим долгом следить за тем, чтобы мой стаканчик никогда не был пуст. Ягодная водка появлялась также часто, как и еда»,- говорится в статье.
По словам Лервилла, вечер закончился медвежьими объятиями и лингвистически обреченными попытками заявлений о вечном родстве. После того, как он утром покинул дом, он в полной мере оценил гостеприимство семьи.
«Армяне, как и их кавказские соседи, уже давно выделяются щедростью к посторонним. Следует отметить, что три страны Кавказа - Грузия, Армения и Азербайджан - относятся со здоровым подозрением друг к друга. Есть кривая армянская шутка, которая подводит черту под этим . Мальчик спрашивает своего деда, почему Армения еще не отправила космонавта в космос. «Потому что грузины умрут от зависти», - отвечает дедушка. «А если грузины умрут от зависти, тогда мы умрем от удовольствия, и вся земля останется азербайджанцам». Однако, к путешественникам и посторонним во всем регионе относятся удивительно великодушно»,- отмечаетЛервилл.
Он рассказывает также об Армении, как о стране, пережившей Геноцид в 1915 году и потерявшей 1.5 млн человек.
«Я могу сказать так: когда вы встретите гостеприимство в Армении, вы вряд ли его забудете», - завершает обозреватель статью.
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«Конечно, спустя более 2000 лет после Ксенофонта многое изменилось, и, к несчастью пива, в регионе наиболее сосредоточены на истории виноделия, которая намного лучше документирована»,- говорится в статье
В целом, позиция армянского гражданства улучшилась за последние 5 лет на 3,2%
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