BBC: О щедрости армян, и почему они любят незнакомцев

PanARMENIAN.Net - Обозреватель BBC Travel,писатель-фрилансер Бен Лервилл, путешествуя по Южному Кавказу, доехал из Грузии до Армении и остановился на ночлег в армянском городе Дилижан. Он рассказывает о щедрости и гостеприимстве армян.

Обозреватель пишет, что, изучив свой устаревший путеводитель, нашел адрес гостевого дома в Дилижане, который ему удалось с небольшим трудом обнаружить высоко в окрестностях города.

«Дом находился на тихом холме, отгороженный от пыльной дороги металлическими воротами. Я постучал в них, но меня встретила длительная тишина. Я попробовал выкрикнуть здравствуйте по-армянски - оптимистичное «барев дзез», сначала тихо, потом - громче, чувствуя себя глупо. Вскоре послышались шаги, и жещина средних лет в фартуке отворила ворота»,- говорится в статье.

Отмечается, что гостя пригласили на ужин, который оказался празднованием 18-летия старшей дочери в семье хозяйки. Лервилл отмечает, что мать 18-летней девушки по имени Лусине усердно ухаживала за ним, подавая ему все новые блюда. На столе был традиционный лаваш, а такжебаклажаны и маслины, свежий редис и сыр, затем появился шашлык из свинины, а с ним и зелень с чесноком, грибы, курица и еще много чего. На столе была также домашняя фруктовая водка.

«Дяди сидели по обе стороны от меня. Оба были веселые и полноватые и считали своим долгом следить за тем, чтобы мой стаканчик никогда не был пуст. Ягодная водка появлялась также часто, как и еда»,- говорится в статье.

По словам Лервилла, вечер закончился медвежьими объятиями и лингвистически обреченными попытками заявлений о вечном родстве. После того, как он утром покинул дом, он в полной мере оценил гостеприимство семьи.

«Армяне, как и их кавказские соседи, уже давно выделяются щедростью к посторонним. Следует отметить, что три страны Кавказа - Грузия, Армения и Азербайджан - относятся со здоровым подозрением друг к друга. Есть кривая армянская шутка, которая подводит черту под этим . Мальчик спрашивает своего деда, почему Армения еще не отправила космонавта в космос. «Потому что грузины умрут от зависти», - отвечает дедушка. «А если грузины умрут от зависти, тогда мы умрем от удовольствия, и вся земля останется азербайджанцам». Однако, к путешественникам и посторонним во всем регионе относятся удивительно великодушно»,- отмечаетЛервилл.

Он рассказывает также об Армении, как о стране, пережившей Геноцид в 1915 году и потерявшей 1.5 млн человек.

«Я могу сказать так: когда вы встретите гостеприимство в Армении, вы вряд ли его забудете», - завершает обозреватель статью.