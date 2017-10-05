Мхитарян: Не делаю различий между играми сборной Армении и «Манчестер Юнайтед»

PanARMENIAN.Net - Капитан сборной Армении, полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян поделился своими ожидаяними от предстоящего поединка отборочного раунда ЧМ-2018 с национальной командой Польши. Он заявил, что не делает различий между играми сборной Армении и МЮ.

«Я не делаю различий между играми сборной и «Манчестер Юнайтед». Не ошибается тот, кто ничего не делает. Если есть недовольные, это их мнение, я знаю, насколько отдаюсь сборной. Возможно, в Манчестере я пытаюсь больше брать игру на себя, а в сборной стараюсь помочь своим партнерам, играть больше в командный футбол.

После игры с Данией я был раздражен, поэтому не пообщался с журналистами. В такой ситуации лучше не говорить. Эта встреча уже в прошлом. Мы проанализировали ошибки. Должны сосредоточиться на нашей игре, а не на том, чтобы остановить Польшу. Мы должны играть в нашу игру», - отметил Мхитарян, пишетArmFootball.com.

«Я всегда приезжаю в сборную в хорошем настроении. Мы готовы к матчу, хотя сегодня у нас еще есть одна тренировка. Сделаем все возможное, чтобы избежать повторения прежних ошибок и наилучшим образом подойти к игре»,- сказал футболист.

«Я хорошо знаю Левандовского, Блашиковского и Пищека, они являются большой силой для польской команды, отличные футболисты. У них очень хорошие человеческие качества, очень хорошие парни. Если у меня будет такая возможность, я с удовольствием встречусь с ними после игры.

В этом цикле у нас еще есть две встречи, только после чего сможем подвести итоги. Должны наилучшим образом подойти к этим двум поединкам и попытаться добиться положительного результата. Не имеет значения, что у нас нет шансов выйти в финальную стадию, должны играть для нашего народа и доказать, что мы можем добиться результата»,- подчеркнул Мхитарян.

На стадионе «Республиканский» им. В.Саргсяна в Ереване 5 октября состоится отборочный матч Чемпионата мира 2018 года между сборными Армении и Польши.8 октября на стадионе «Астана Арена» сборная Армении встретится с командой Казахстана.