Яндекс.Такси запускает новые тарифы в Ереване: «Старт», «Стандарт», «Бизнес» и «Минивэн»
5 октября 2017 - 12:34 AMT
PanARMENIAN.Net - Яндекс.Такси запускает в Ереване новую линейку тарифов: «Старт», «Стандарт», «Бизнес» и «Минивэн». Для пассажиров будет еще проще и удобнее выбирать такси по своим желаниям и требованиям.
«Старт» — тариф начального уровня по доступной цене. Он подойдет тем, кому достаточно базовых функций такси — быстро и недорого доехать из точки «А» в точку «Б». Подача машины будет стоить 200 драм. Первые два километра включены в стоимость, далее 100 драм за километр пути.
Ко второму тарифу, «Стандарту», относятся такси более высокого класса. На сегодняшний день сотрудники Яндекс.Такси проверили более тысячи машин, выбрав лучшие для «Стандарта». Прежде чем получить право работать по новому тарифу, водители прошли обучение и успешно сдали тесты. В «Стандарте» доступны поездки от 500 драм, также включены первые три километра, затем 100 драм за километр пути.
В тарифе «Бизнес» будут автомобили не ниже Е-класса: Mercedes-Benz, Nissan Teana или BMW 5-й серии. Поездка на них доступна от 800 драм. В стоимость включены три километра пути, далее 100 драм за километр.
«Минивэн» подойдет для поездок большой компанией или перевозки крупного багажа. Подача такси по этому тарифу составит 600 драм, включено три километра пути, каждый последующий будет стоит 100 драм.
«Тарифы созданы специально для Армении — это результат работы «в полях», мы серьезно переосмыслили прежний подход к гарантии качества поездок. Кардинально изменились и система оценки машин, и уровень требований к водителям. Запуск линейки позволит провести чёткую границу между автомобилями и гарантировать новый уровень качества пассажирам, которые готовы платить чуть больше за больший комфорт», — отметил Георгий Акопян, региональный директор Яндекс.Такси.
Оплатить поездку по-прежнему можно наличными или банковской картой в приложении — сумма спишется автоматически в конце маршрута. Кроме того, пользователи Яндекс.Такси всегда могут легко сравнить стоимость поездки по всем доступным тарифам на одном экране и выбрать, по какому из них ехать.
Сервис Яндекс.Такси работает в Армении, Казахстане, России, Беларуси, Молдове и Грузии. В общей сложности к сервису подключено более 200 000 водителей.
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