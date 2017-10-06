Международные СМИ о матче РА - Польша: Армения вышла на игру несобранной, ленивой

PanARMENIAN.Net - 5 октября сборная Армении по футболу проиграла Польше со счетом 1:6 в отборочном матче Чемпионата мира 2018 года, который прошел в Ереване.

Международные СМИ, мягко говоря, не были впечатлены игрой армянской команды. Забивший хет-трик поляк РобертЛевадовский стал лучшим в истории бомбардиром своей сборной.

«Даже вся Армения не смогла бы остановить Левандовского на пути к рекорду»,- пишет DreamTeam FC.

«Армения вышла на матч несобранной, ленивой - и быстро поплатилась за это.Армения не приходила в чувство, и до 30-й минуты гости забили еще дважды»,- пишет UA-Football.

«Седьмое поражение Армении в девяти играх оставляет ее на предпоследнем месте в группе - перед Казахстаном, а Польша обеспечит проход в мундиаль в случае победы над Черногорией»,- пишет Daily Mail.

«У армянской команды уже давно не было шансов. В начале турнира три поражения оставили ее вне квалификационной гонки чемпионата мира. Небольшим утешением стали две победы над Казахстаном и Черногорией, но оказалось, что они были случайностью»,- подводит итог The Quebec Times.

После 7 поражений в 9 матчах Армения с 6-ю очками занимает предпоследнее место в группе.