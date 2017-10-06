Армянский чай из горных трав Mountea начали экспортировать в Россию
6 октября 2017 - 12:58 AMT
PanARMENIAN.Net - Чай из горных трав Армении «Маунти»(Mountea) начали экспортировать в Россию. Об этом в беседе с PanARMENIAN.Net сообщил основатель компании Mountea Давид Мнацаканян.
«Начали экспортировать наш чай в Россию. Правда, пока речь не идет о слишком большом объеме поставок - всего около 4000 упаковок чая, но главное, что лед тронулся, медленными, но уверенными шагами идем вперед. Наш товар уже продается в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи»,- пояснил Давид, добавив, что надеется в скором времени наладить экспорт армянского экологически чистого чая из горных трав и в другие города РФ.
«Наша инициатива имеет также социальный подтекст: мы закупаем сырье непосредственно у сельских жителей, чем частично пытаемся помочь с проблемой отсутствия работы в областях Армении, что, конечно, в условиях растущей эмиграции и плохой экономической ситуации далеко не лишнее»,- отметил предприниматель.
По его словам, компания сейчас производит 4 вида чая - с тимьяном, мятой перечной, зверобоем и ромашкой.
«Вскоре появятся новые рецепты чая с лимоном и мелиссой. Но их в первое время будем продавать только в кафе. Могу с уверенностью сказать, что на армянском рынке наш товар конкурентоспособный и по качеству, и по цене»,- добавил Давид.
Компания Mountea была основана в марте 2017 года. Вышла на армянский рынок 8 марта. «Маунти» пока не имеет экосертификата, но предлагает экологически чистую продукцию.
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