Открываются прямые авиарейсы из Кутаиси в Барселону, Рим, Прагу и Париж: Цена билета - от $33

PanARMENIAN.Net - АвиакомпанияWizz Air добавила прямые авиарейсы из Кутаиси в направлении нескольких городов Европы с мая 2018.

В частности, добавились рейсы из Кутаиси в Барселону, Рим, Прагу и Париж. Заказ билетов открывается после середины ноября 2017 года.

Стоимость билетов в Барселону по тарифуBasic начинается от 79 лари (около$33). Билеты в Рим, Прагу и Парижпо тарифу Basic стоят чуть дороже - начиная от 111 лари(около $45).

Компания Wizz Air начала использовать международный аэропорт Кутаиси в 2012 году. С тех пор авиакомпания перевезла более 600 тысяч пассажиров. Только в 2015 году Wizz Air перевезли более 125 тысяч пассажиров из Грузии.