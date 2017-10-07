Посетившие Карабах турки опасаются визитов в другие страны из-за Азербайджана
7 октября 2017 - 10:55 AMT
PanARMENIAN.Net - Турецкий политик Уфук Урас, посетивший Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику) в составе делегации из Турции, заявил, что он и другие члены делегации теперь опасаются посещения других стран из-за предпринятых в их отношении мер Баку.
22 сентября граждане Турции Уфук Урас, Али Байрамоглу, Саид Чекиноглу и Эрол Катырчыоглу посетили Карабах.Генеральная прокуратура АР возбудила уголовное дело в отношении граждан Турции.Они объявлены в межгосударственный розыск.
По словам Ураса, в их вопросе МИД Турции пошел на поводу у Баку.
«Анкара должна сделать четкое заявление в поддержку своих граждан. Но МИД Турции решил закрыть глаза на эту ситуацию. Хотелось бы, чтобы посол Турции в Баку выразил более четкую позицию по этому вопросу», — отметил турецкий политик в интервью стамбульскому изданию Агос, пишет Rusarminfo.
По словам Ураса, они не совершали ничего противозаконного и не лазили через колючую проволоку, чтобы оказаться в Нагорном Карабахе.
Министерство иностранных дел Турции опубликовало заявление, в котором призвало граждан своей страны не посещать Арцах.
Самое значимое
«Наша встреча с президентом Бако Саакяном была очень продуктивной, и мы обсудили многие вопросы, связанные с конфликтом»,- отметил Шефер после встречи с президентом НКР
Цинкер сообщил, что проект признания Геноцида армян уже утвержден комиссией Кнессета по культуре. Далее вопрос будет рассмотрен на пленарном заседании Кнессета
Посольство Армении находится на постоянной связи с местными властями, дополнительная информация будет предоставлена позднее.
По его словам, Восканян был застрелен, когда схватил гранату, пытаясь бежать
Partner news
Сюжет
Последние новости
Роналдо не включил Роналду в свою сборную лучших футболистов в истории В команду бразильского форварда вошли: вратарь Джанлуиджи Буффон (Италия), защитники Роберто Карлос (Бразилия), Паоло Мальдини, Фабио Каннаваро (оба — Италия) и Кафу (Бразилия)
Армянские каратисты поборются за рейтинг юношеских Олимпийских игр Перед Токио-2020 в олимпийскую семью попытаются войти юные спортсмены. На чемпионате мира будут разыгрываться путевки на летние юношеские Олимпийские игры 2018 года в Буэнос-Айресе
В Японии разыграли в лотерею крышки канализационных люков Каждая из 10 выставленных на продажу крышек диаметром 60 см и весом 40 кг стоила 3000 иен (около 20 долларов США), и желающим их приобрести нужно было подать заявку в местную мэрию
Уэйн Руни работает в доме престарелых в наказание за вождение пьяным Руни проводит за работой не менее 12 часов в сутки. Англичанин был замечен за покраской забора