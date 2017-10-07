Посетившие Карабах турки опасаются визитов в другие страны из-за Азербайджана

PanARMENIAN.Net - Турецкий политик Уфук Урас, посетивший Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику) в составе делегации из Турции, заявил, что он и другие члены делегации теперь опасаются посещения других стран из-за предпринятых в их отношении мер Баку.

22 сентября граждане Турции Уфук Урас, Али Байрамоглу, Саид Чекиноглу и Эрол Катырчыоглу посетили Карабах.Генеральная прокуратура АР возбудила уголовное дело в отношении граждан Турции.Они объявлены в межгосударственный розыск.

По словам Ураса, в их вопросе МИД Турции пошел на поводу у Баку.

«Анкара должна сделать четкое заявление в поддержку своих граждан. Но МИД Турции решил закрыть глаза на эту ситуацию. Хотелось бы, чтобы посол Турции в Баку выразил более четкую позицию по этому вопросу», — отметил турецкий политик в интервью стамбульскому изданию Агос, пишет Rusarminfo.

По словам Ураса, они не совершали ничего противозаконного и не лазили через колючую проволоку, чтобы оказаться в Нагорном Карабахе.

Министерство иностранных дел Турции опубликовало заявление, в котором призвало граждан своей страны не посещать Арцах.