Роналдо не включил Роналду в свою сборную лучших футболистов в истории
7 октября 2017 - 13:48 AMT
PanARMENIAN.Net - Двукратный чемпион мира бразилец Роналдо отказался включать нападающего мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду в свою сборную лучших футболистов в истории. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте издания Esporte Interativo.
В команду бразильского форварда вошли: вратарь Джанлуиджи Буффон (Италия), защитники Роберто Карлос (Бразилия), Паоло Мальдини, Фабио Каннаваро (оба — Италия) и Кафу (Бразилия), полузащитники Зинедин Зидан (Франция) и Андреа Пирло (Италия), нападающие Диего Марадона, Лионель Месси (Аргентина), Пеле и сам Роналдо (оба — Бразилия), пишет Lenta.ru.
Роналдо завершил карьеру в 2011 году. Он выигрывал чемпионат мира в 1994-м и 2002-м. Форвард выступал в составе «Барселоны», «Интера», «Реала» и «Милана». Бразилец — двукратный обладатель «Золотого мяча».
Криштиану Роналду выигрывал «Золотой мяч» четыре раза в карьере. Летом 2016 года он стал чемпионом Европы. Этот титул стал для сборной Португалии первым на международном уровне.
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