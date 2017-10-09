В азербайджанском учебнике истории появилась карта Великой Армении

PanARMENIAN.Net - Азербайджанские пользователи социальных сетей сообщили о появлении карты Великой Армении в школьных учебниках по истории Азербайджана.

В учебнике для 10-го класса русского сектора помещена карта, на которой показана Великая Армения от моря до моря. Показанное на карте армянское государство включает в себя части нынешних Азербайджана, Ирана, Грузии и Турции, передает Vesti.Az.

Этот учебник, написанный 9 авторами, издан в Баку в нынешнем году тиражом 7000 экземпляров.

Великая Армения — древнее армянское государство на территории Армянского нагорья, существовавшее более 600 лет, начиная с 190 года до н. э. по 428 год н. э.При Тигране II, превратившись в крупнейшую державу, имела границы от Куры до Иордана и от Средиземного моря до Каспийского Ближнего Востока.