// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

В азербайджанском учебнике истории появилась карта Великой Армении

В азербайджанском учебнике истории появилась карта Великой Армении
9 октября 2017 - 10:58 AMT

PanARMENIAN.Net - Азербайджанские пользователи социальных сетей сообщили о появлении карты Великой Армении в школьных учебниках по истории Азербайджана.

В учебнике для 10-го класса русского сектора помещена карта, на которой показана Великая Армения от моря до моря. Показанное на карте армянское государство включает в себя части нынешних Азербайджана, Ирана, Грузии и Турции, передает Vesti.Az.

Этот учебник, написанный 9 авторами, издан в Баку в нынешнем году тиражом 7000 экземпляров.

Великая Армения — древнее армянское государство на территории Армянского нагорья, существовавшее более 600 лет, начиная с 190 года до н. э. по 428 год н. э.При Тигране II, превратившись в крупнейшую державу, имела границы от Куры до Иордана и от Средиземного моря до Каспийского Ближнего Востока.

Ссылки по теме:
Vesti.Az: В азербайджанском учебнике появилась карта «великой Армении»
 Самое значимое
Новоназначенный сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США побывал в КарабахеНовоназначенный сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США побывал в Карабахе
«Наша встреча с президентом Бако Саакяном была очень продуктивной, и мы обсудили многие вопросы, связанные с конфликтом»,- отметил Шефер после встречи с президентом НКР
Экс-депутат Кнессета: Большинство израильтян - за признание Геноцида армянЭкс-депутат Кнессета: Большинство израильтян - за признание Геноцида армян
Цинкер сообщил, что проект признания Геноцида армян уже утвержден комиссией Кнессета по культуре. Далее вопрос будет рассмотрен на пленарном заседании Кнессета
В ДТП в Грузии погибли 2 армян, 3 граждан РА пострадалиВ ДТП в Грузии погибли 2 армян, 3 граждан РА пострадали
Посольство Армении находится на постоянной связи с местными властями, дополнительная информация будет предоставлена позднее.
Плененный в Колумбии гражданин Армении и РФ убитПлененный в Колумбии гражданин Армении и РФ убит
По его словам, Восканян был застрелен, когда схватил гранату, пытаясь бежать
Partner news
 Статьи
Убитый ребенок, истерзанные старики, отрезанные головы солдат

Зверства азербайджанцев в ходе апрельской войны

 Самое читаемое в разделе
Эрна Мир из Армении победила на «Новой волне-2017»
Епархия ААЦ в Грузии: Не имеем притязаний к храму в Гумбурдо и считаем его грузинским
Армянам не разрешают установить хачкар в грузинском селе: В ход пущены войска спецназначения
В Баку закрыли кафе из-за подозрений в покровительстве армянам
Главная
Все новости
Обзор: Армения и мир
Другие новости раздела
 Последние новости
В Microsoft фактически признали смерть Windows 10 Mobile По его словам, Microsoft очень старалась стимулировать сторонних разработчиков создавать приложения под Windows 10 Mobile, в том числе платила им и создавала для них специальные решения
Трамп хочет ужесточить требования к привезенным в США в детском возрасте иммигрантам Эти требования могут сорвать усилия по защите от депортации сотен тысяч молодых иммигрантов, которые были незаконно привезены в США в детском возрасте
Теннисист Карен Хачанов проиграл в первом раунде «Мастерса» в Шанхае Теннисисты провели на корте 1 час 14 минут. Хачанов 3 раза подал на вылет, не реализовал ни одного брейк-пойнта и допустил 2 двойные ошибки
Джон Малкович: Я с нетерпением ждал приезда в Ереван «Окончательное решение приехать в Ереван было принято этой весной. Я с нетерпением ждал приезда сюда», - добавил Малкович