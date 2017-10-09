В азербайджанском учебнике истории появилась карта Великой Армении
9 октября 2017 - 10:58 AMT
PanARMENIAN.Net - Азербайджанские пользователи социальных сетей сообщили о появлении карты Великой Армении в школьных учебниках по истории Азербайджана.
В учебнике для 10-го класса русского сектора помещена карта, на которой показана Великая Армения от моря до моря. Показанное на карте армянское государство включает в себя части нынешних Азербайджана, Ирана, Грузии и Турции, передает Vesti.Az.
Этот учебник, написанный 9 авторами, издан в Баку в нынешнем году тиражом 7000 экземпляров.
Великая Армения — древнее армянское государство на территории Армянского нагорья, существовавшее более 600 лет, начиная с 190 года до н. э. по 428 год н. э.При Тигране II, превратившись в крупнейшую державу, имела границы от Куры до Иордана и от Средиземного моря до Каспийского Ближнего Востока.
Самое значимое
«Наша встреча с президентом Бако Саакяном была очень продуктивной, и мы обсудили многие вопросы, связанные с конфликтом»,- отметил Шефер после встречи с президентом НКР
Цинкер сообщил, что проект признания Геноцида армян уже утвержден комиссией Кнессета по культуре. Далее вопрос будет рассмотрен на пленарном заседании Кнессета
Посольство Армении находится на постоянной связи с местными властями, дополнительная информация будет предоставлена позднее.
По его словам, Восканян был застрелен, когда схватил гранату, пытаясь бежать
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
В Microsoft фактически признали смерть Windows 10 Mobile По его словам, Microsoft очень старалась стимулировать сторонних разработчиков создавать приложения под Windows 10 Mobile, в том числе платила им и создавала для них специальные решения
Трамп хочет ужесточить требования к привезенным в США в детском возрасте иммигрантам Эти требования могут сорвать усилия по защите от депортации сотен тысяч молодых иммигрантов, которые были незаконно привезены в США в детском возрасте
Теннисист Карен Хачанов проиграл в первом раунде «Мастерса» в Шанхае Теннисисты провели на корте 1 час 14 минут. Хачанов 3 раза подал на вылет, не реализовал ни одного брейк-пойнта и допустил 2 двойные ошибки
Джон Малкович: Я с нетерпением ждал приезда в Ереван «Окончательное решение приехать в Ереван было принято этой весной. Я с нетерпением ждал приезда сюда», - добавил Малкович