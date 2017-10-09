Проект студентки в Instagram: Она сфотографировалась с пристававшими мужчинами

PanARMENIAN.Net - Ноа Янсма – 20-летняя студентка из Амстердама – организовала в Instagram проект, в рамках которого она фотографировалась с мужчинами, пристававшими к ней на улице, отпускавшими в ее адрес неприличные шутки и допускавшими сексистские высказывания.

Вместо того, чтобы проигнорировать домогательства, девушка просила у мужчин сделать с ней селфи. В подписях к некоторым фотографиям Ноа рассказывала, что именно говорил ей герой снимка, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Sputnik.

Один из попавших в объектив мужчин поинтересовался, «куда направляется красотка» и может ли он пойти вместе с ней. Герой другой публикации отпускал в адрес девушки сексистские высказывания и интересовался, куда она направляется в полном одиночестве.

Еще один мужчина на фотографии за рулем автомобиля ехал за девушкой, восклицая «Секси!», и предлагал студентке сесть к нему в машину.

Своим проектом девушка пыталась обратить внимание общественности на поведение незнакомцев и привлечь внимание к проблеме объективации женщин.