Проект студентки в Instagram: Она сфотографировалась с пристававшими мужчинами
9 октября 2017 - 11:49 AMT
PanARMENIAN.Net - Ноа Янсма – 20-летняя студентка из Амстердама – организовала в Instagram проект, в рамках которого она фотографировалась с мужчинами, пристававшими к ней на улице, отпускавшими в ее адрес неприличные шутки и допускавшими сексистские высказывания.
Вместо того, чтобы проигнорировать домогательства, девушка просила у мужчин сделать с ней селфи. В подписях к некоторым фотографиям Ноа рассказывала, что именно говорил ей герой снимка, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Sputnik.
Один из попавших в объектив мужчин поинтересовался, «куда направляется красотка» и может ли он пойти вместе с ней. Герой другой публикации отпускал в адрес девушки сексистские высказывания и интересовался, куда она направляется в полном одиночестве.
Еще один мужчина на фотографии за рулем автомобиля ехал за девушкой, восклицая «Секси!», и предлагал студентке сесть к нему в машину.
Своим проектом девушка пыталась обратить внимание общественности на поведение незнакомцев и привлечь внимание к проблеме объективации женщин.
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