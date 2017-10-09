Гимнаст Арутюн Мердинян стал пятым на чемпионате мира

PanARMENIAN.Net - На проходящем в канадском Монреале чемпионате мира по спортивной гимнастике в мужском первенстве завершились финалы состязаний на отдельных снарядах.

В упражнении махи на коне представитель Армении Арутюн Мердинян занял 5-е место. Мердинян набрал 14.700 очков, сообщает пресс-служба НОКА.

В этом упражнении чемпионом мира стал представитель Великобритании Макс Уитлок (15.441).

Таким образом, армянские гимнасты завершили выступление на чемпионате мира.