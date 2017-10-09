«Тонкости туризма»: 5 веских причин, почему красивым женщинам категорически нельзя в Армению
9 октября 2017 - 15:15 AMT
PanARMENIAN.Net - Сайт «Тонкости туризма» опубликовал статью, в которой приводит5 веских причин, почему красивым женщинам категорически нельзя в Армению.
Как отмечает издание, не потому что их похитят и увезут в горы.
«Отношение к туристам обоего пола здесь весьма уважительное. По восточным традициям, обидеть гостя — значит, накликать на себя беду. Поэтому с путешественников буквально пылинки сдувают. Однако красивым девушкам все же от поездки лучше отказаться».
Далее издание приводит 5 причин:
1. Божественная еда как опасность для фигуры. Сказать, что здесь кормят вкусно и обильно, — ничего не сказать. Только на завтрак предлагают до 8 блюд! А далее по списку — ароматный хаш, сочнейший харавац, фруктовый лаваш, 30 сортов варенья! Словом, о талии на время придется забыть.
2. Самое вкусное в мире гранатовое вино, которое пьетсякак сок, и коньяк. Устоять не представляется возможным. Даже если у вас железная воля. Даже если вы вообще не пьете спиртное (чтобы сохранить свежесть кожи). Все равно вы попробуете хотя бы глоточек, попробуете... — и не сможете остановиться.
3. Слишком насыщенная программа. Темперамент местных джигитов таков, что спонтанные предложения о прогулках по ночному Еревану или горным ущельям будут поступать отовсюду — от гида в гостинице, от сотрудников лыжной базы, от случайных незнакомцев на улице. И совсем не обязательно, что это делается с какой-то скабрезной целью. Армяне обожают свою страну и хотят, чтобы ее красота пленила и вас.
4. Возможная усталость от комплиментов. «Бездонные глаза, в которых можно утонуть» — это детский лепет по сравнению с тем, что вы услышите от местных мужчин, умеющих ценить женскую красоту.
5. Огромный выбор недорогих сладостей, которых больше нигде не купишь. Увы, в предгорьях Арарата попрощаться придется не только с фигурой, но и с денежками, которые непременно будут потрачены на «суджук» и «бабурики».
В заключение автор статьи признается, что съездила бы в Армению еще разок.
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Посольство Армении находится на постоянной связи с местными властями, дополнительная информация будет предоставлена позднее.
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