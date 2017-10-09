Управление «Матч ТВ» передано Артуру Джанибекяну

PanARMENIAN.Net - «Газпром-медиа» поменяла систему управления спортивным каналом «Матч ТВ» и одноименным субхолдингом. Об этом заявила представитель холдинга Ирина Осадчая.

До сих пор «Матчем» управлял генеральный директор Дмитрий Гранов, который подчинялся напрямую генеральному директору «Газпром-медиа» Дмитрию Чернышенко.

Теперь спортивным подразделением холдинга управляет команда «Газпром-медиа развлекательное телевидение» (ГПМ РТВ), говорит Осадчая, передают «Ведомости».

Формально функцию гендиректора «Матч ТВ» будет выполнять ГПМ РТВ. По такой же схеме субхолдинг управляет два года каналом ТНТ. Фактически это означает, что за «Матч ТВ» теперь отвечает гендиректор ГПМ РТВ Артур Джанибекян, а также Владимир Чопов, первый заместитель гендиректора, который отвечает в ГПМ РТВ за эффективность бизнес-процессов.

Генпродюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки теперь также подчиняется Джанибекяну, а не Гранову, как прежде, уточнила Осадчая.