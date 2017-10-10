Опрос: Евросоюзу в Армении доверяют больше, чем ЕАЭС

PanARMENIAN.Net - Опрос общественного мнения, проведенный в рамках восточного проекта EU Neighbours, показал, что 76% армян положительно оценивают отношения с Европейским союзом. Этот процент намного выше, чем средний по региону (61%).

Целью ежегодных опросов является исследование мнения и уровня осведомленности граждан стран Восточного партнерства о ЕС.

Между тем, из результатов ежегодного исследования «Интеграционный барометр ЕАБР», проведенного в 2016 году, следует, что в Армении самые низкие показатели поддержки евразийской интеграции. Если в 2013 году, когда страна официально присоединилась к ЕАЭС, 67% населения относились к этому положительно и всего 5% - отрицательно, то в 2014 году показатель положительного отношения снизился до 64%, а отрицательного возрос до 8%. В 2015 году уже 10% населения Армении отрицательно относились к ЕАЭС, а положительно - 56%, в 2016 году показатель положительного отношения к евразийской интеграции в стране резко снизился до 46%, а отрицательного - возрос до 15%.

В 2017 году 48% армян имеют положительное мнение о ЕС, по сравнению с 44% в 2016 году. Число лиц с отрицательным мнением о ЕС сократилось до 5%.

65% людей в Армении доверяют ЕС, ООН доверяют 56%, ЕАЭС - 50%, НАТО - 35%.Между тем, доля тех, кто не осведомлен или не имеет мнения относительно ЕС, немного выросла с 7% в 2016 году до 10% в 2017 году.

Около 40% граждан Армении считают, что Российская Федерация оказывает стране большую финансовую поддержку, чем ЕС, четверть населения РА считает, что МВФ/ВБ также оказывает большую финансовую поддержку стране, чем ЕС.

Кроме того, опрос показывает, что армяне не обладают большим доверием к национальным, региональным и местным институтам. 24% армян считают политические партии наименее надежными учреждениеми, а чуть менее трети граждан (31%) доверяют религиозным властям.