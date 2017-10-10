Михаил Галустян приехал в Ереван
10 октября 2017 - 12:44 AMT
PanARMENIAN.Net - Популярный российский юморист, актер и шоумен армянского происхождения Михаил Галустян приехал в Ереван. Об этом стало известно из Instagram юмориста.
10 октября он поделился stories из Еревана, в которой рассказывает об одном из ереванских дворов.
«Солнышко светит в Ереване, а здесь - тенечек. Классный дворик вообще»,- отметил Галустян.
В другой «Истории» актер стоит перед камерой в одном из ереванских дворов. Пока неизвестно, что за съемки Галустян проводит в Ереване.
Михаил Галустян — российский шоумен, юморист, комедийный актер, сценарист и продюсер армянского происхождения. Бывший участник КВН и приглашенный резидент шоу Comedy Club.
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