PanARMENIAN.Net - Популярный российский юморист, актер и шоумен армянского происхождения Михаил Галустян приехал в Ереван. Об этом стало известно из Instagram юмориста.

10 октября он поделился stories из Еревана, в которой рассказывает об одном из ереванских дворов.

«Солнышко светит в Ереване, а здесь - тенечек. Классный дворик вообще»,- отметил Галустян.

В другой «Истории» актер стоит перед камерой в одном из ереванских дворов. Пока неизвестно, что за съемки Галустян проводит в Ереване.

Михаил Галустян — российский шоумен, юморист, комедийный актер, сценарист и продюсер армянского происхождения. Бывший участник КВН и приглашенный резидент шоу Comedy Club.