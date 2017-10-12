МВФ улучшил прогноз экономического роста в Армении до 3.5% в 2017 году

PanARMENIAN.Net - Международный валютный фонд (МВФ) улучшил индекс экономического роста в Армении. В 2017 году экономический рост составит 3.5% вместо ранее прогнозируемых 2.9%.

Фонд опубликовал доклад о перспективах развития мировой экономики.

В 2018 году эксперты прогнозируют рост экономики Армении на 2.9%. По оценкам экспертов, инфляция в Армении в 2017 году составит 1.9%, а в 2018 году - 3.5%.

Из постсоветских стран экономический рост в России составит 1.8%, в Грузии - 4%, Туркменистане и Узбекистане - 6.5% и 6% соответственно.

Из постсоветских стран только в Азербайджане в 2017 году будет спад на 1%.