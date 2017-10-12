Луиш Фигу стал советником президента УЕФА

PanARMENIAN.Net - Экс-игрок «Барселоны» и «Реала» Луиш Фигу получил пост советника президента УЕФА. Онбудет работать в тесном контакте с главой УЕФА Александером Чеферином по целому ряду вопросов, включая научно-методическую деятельность, обсуждение футбольных правил и работу над привлекательностью футбола в целом. Также португалец станет ведущей фигурой в программе послов УЕФА.

«Фигу был фантастическим игроком и образцом того, как нужно вести себя как на поле, так и за его пределами. Он очень уважаемая фигура в мире футбола, и я очень рад, что он присоединился к нашей команде. Его потрясающий опыт станет очень ценным активом для УЕФА», – прокомментировал назначение Фигу Чеферин, пишет Eurosport.

В мае 2016 года португалец был назначен вице-президентом комитета по развитию ФИФА.

Фигу – 4-кратный чемпион Италии и Испании, победитель Лиги чемпионов, Кубка обладателей кубков и дважды Суперкубка УЕФА. 6 раз он признавался лучшим футболистом года в Португалии.