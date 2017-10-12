Замглавы МИД РА: Армения против членства Азербайджана в ЕАЭС

PanARMENIAN.Net - Армения против членства Азербайджана в ЕАЭС. Такое заявление сделалзамглавы МИД Армении Шаварш Кочарян журналистам.

По его словам, Азербайджан не обращался с вопросом о членстве в ЕАЭС, но, если обратится, то позиция Армении – четкая.

«Чтобы стать наблюдателем в ЕАЭС, то, согласно положениям соглашения, этот статус не может быть отдан стране, которая проводит действия во вред страны-члена и всей организации. Достаточно лишь отметить блокаду, что уже не может не рассматриваться в качестве шага во вред стране-члену. С этой точки зрения и речи нет о статусе наблюдателя, что уж говорить о членстве», - заявил Кочарян, пишет Aysor.am.

Советник президента России Сергей Глазьев заявил в Ереване, что Армения будет иметь решающее слово в случае возможного принятия Азербайджана в состав ЕАЭС.