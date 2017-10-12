Замглавы МИД РА: Армения против членства Азербайджана в ЕАЭС
12 октября 2017 - 13:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Армения против членства Азербайджана в ЕАЭС. Такое заявление сделалзамглавы МИД Армении Шаварш Кочарян журналистам.
По его словам, Азербайджан не обращался с вопросом о членстве в ЕАЭС, но, если обратится, то позиция Армении – четкая.
«Чтобы стать наблюдателем в ЕАЭС, то, согласно положениям соглашения, этот статус не может быть отдан стране, которая проводит действия во вред страны-члена и всей организации. Достаточно лишь отметить блокаду, что уже не может не рассматриваться в качестве шага во вред стране-члену. С этой точки зрения и речи нет о статусе наблюдателя, что уж говорить о членстве», - заявил Кочарян, пишет Aysor.am.
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