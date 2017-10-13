Армяне Украины помогают пострадавшим в результате апрельской войны 2016 года в Карабахе

PanARMENIAN.Net - Союз армян Украины помогает пострадавшим в результате апрельской эскалации 2016 года в Карабахе. В рамках реализации социальных и благотворительных инициатив Союза армян Украины, представители организации посетили Армению для встречи с пострадавшими.

В ходе визита представителей САУ в Армению, состоялся ряд встреч с семьями пострадавших, которые в апреле 2016 года были выбраны для оказания гуманитарной помощи Союза армян Украины, пишет AnalitikaUA.net.

С августа 2016 года 40 семей погибших получают гуманитарную помощь.

Решение об оказании гуманитарной помощи пострадавшим было принято 14 апреля 2016 года на внеочередной конференции Союза армян Украины в Киеве, когда главами региональных армянских общин страны единогласно была поддержана инициатива Председателя организации Вилена Шатворяна.