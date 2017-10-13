«Иди и убей эту су*ку»: Чему учат детей азербайджанские книжки и учебники

PanARMENIAN.Net - В книжках и учебниках для азербайджанских детей, неосмотрительно или некачественно переведенных на азербайджанский язык, есть и сцены насилия, и нецензурные слова. Книги азербайджанских авторов тоже не отличаются качеством и изобилуют жестокостью и кровопролитием, пишет Haqqin.az.

Так, мама двух дошкольников Хаяла Мамедова жалуется, что уже долгое время не может купить детям какие-нибудь соответствующие их возрасту книжки.

«Перед тем как дать детям книги, все приходится перечитывать самой, потому что не знаешь, на что они там могут наткнуться. К примеру, аналог «Золушки» - «Прекрасная Фатима» переделана на непонятный лад. В этой «обновленной» сказке сестра Фатимы, чтобы надеть на ногу туфельку, отрубает себе пальцы, а потом пытается выйти замуж за сына падишаха. В другой сказке девушку наказывают тем, что обривают ей голову и даже волокут по земле, привязав к лошади. Таким вот образом сказки переводят с турецкого языка, вольно либо полностью меняя их смысл», - рассказывает Мамедова.

В сказке «Гёй мунджук» также есть сцена насилия.

«У мужчины был маленький сын. Внезапно он стал плакать, и отец никак не мог его успокоить.

- Гёй Мунджуг, выведи его на улицу, пусть замолчит.

Гёй Мунджуг вывел ребенка на улицу, взял его за две ноги и разорвал на две части. Одну часть он бросил на съедение собакам. Вот так непослушный ребенок нашел свою смерть».

Или вот другой «сказочный» эпизод: «Однажды братья пошли на дело. А их сестра просеивала рис, чтобы приготовить еду. И вдруг она заметила в рисе синюю и положила ее в рот. Забывшись, она проглотила синюю бусинку и вскоре заметила, что беременна. Девушка испугалась и не знала, как это объяснить своим братьям. Когда они вернулись домой, то увидели, что живот их сестры сильно разросся и уже доходит до ее рта.

- Сестра, скажи правду, от кого этот ребенок?

Сестра клялась, что ни с кем не встречалась, но братья не поверили ей. Тогда старший брат подозвал младшего и сказал:

- Иди и убей эту сучку!».

Сказка открыто призывает, в случае чего, к «убийству чести». Мало того что братья убивают свою сестру, так еще и обзывают ее «сучкой». Это слово, видимо, должно обогатить лексикон малолетних читателей сказки.

Судя по всему, в области детской литературы в Азербайджане творится полный хаос - никто не контролирует и не определяет ее темы, пишет издание.

Минобразования Азербайджана заявляет, что в его компетенции лишь школьные учебники. Впрочем, как образовательное ведомство контролирует школьные учебники – отдельная тема; сегодня любой человек может написать учебник, который будет утвержден для обучения в школах.

«Что касается детских книг, то здесь вообще полный произвол: что хочу, то и печатаю - ни цензуры, ни каких-либо официальных постановлений на этот счет не существует. В итоге братья называют свою сестру «сучкой» и убивают ее из-за беременности, а непослушных детей разрывают на части и бросают на корм собакам. Страшно представить, кем вырастут дети, которые читают такие сказки»,- говорится в статье.