Джихад за $100: Азербайджанцы - в числе террористов «Джебхат ан-Нусры» в Сирии

PanARMENIAN.Net - В террористической группировке «Джебхат ан-Нусра», которая ведет активную деятельность в Сирии, есть множество азербайджанцев. Более того, некоторые из полевых командиров в группировке — азербайджанцы. Сколько конкретно в составе этой организации граждан Азербайджана, точно не известно, передает Sputnik-Азербайджан.

Летом 2016 года был задержан один из азербайджанских сторонников «Джебхат ан-Нусры», житель города Ширван Нофель Бадиров, который на протяжении четырех месяцев участвовал в боевых действиях в Сирии, после чего вернулся в Азербайджан – до того, как в Азербайджане был принят закон об уголовной ответственности за участие граждан в вооруженных формированиях за пределами государства. Он рассказал правоохранительным органам о том, что исламисты террористической группировки вербовали граждан стран СНГ, в частности, азербайджанцев.

Задержанный показал, что вербовщики обещали ему за участие в войне колоссальные деньги, но в действительности платили 100 долларов в месяц.

11 октября стали известны дополнительные подробности того, как агенты «Джебхат ан-Нусры» завербовали Бадирова. Мужчина рассказал правоохранителям о пятерых полевых командирах организации, которыми являлись азербайджанцы из разных регионов республики. Все боевики из стран Кавказа действуют под вымышленными именами. Сам Бадиров был завербован через граждан Дагестана. Предполагается, что в сети вербовщиков террористической организации в основном попались жители северных регионов, которые по своему географическому расположению ближе к Дагестану и соответственно более доступны.

Около 900 азербайджанцев состояли в запрещенных радикальных террористических организациях, 85 из них задержаны по возвращении в Азербайджан правоохранительными органами и привлечены к уголовной ответственности. 195 человек лишены азербайджанского гражданства. В месте массового пребывания азербайджанцев в Ираке около 300 из них были убиты.

Общая численность формирований «Джебхат-ан-Нусры» в северо-западной части провинции Идлиб достигала до последнего времени около 10 тысяч человек. Согласно сообщениям мировых СМИ, на 70% организация состоит из местных сирийских боевиков, на 30% — из иностранцев, в том числе в ее рядах достаточно много выходцев с Кавказа.