Мхитарян и Клопп обменялись комплиментами перед предстоящим матчем
13 октября 2017 - 18:29 AMT
PanARMENIAN.Net - Полузащитник сборной Армении и «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян вспомнил период своей карьеры в дортмундской «Боруссии» под руководством Юргена Клоппа, отметив, что тот помог ему стать лучшим игроком.
«В свое время я выбрал «Боруссию», потому что мне очень нравился стиль игры этой команды, а также тренер. Как только я пообщался с Клоппом, то сразу понял, что хочу выступать в его команде. Когда я приехал в Германию, Юрген сказал мне, чтобы я не думал о футболе вечно. Теперь я понимаю, что он имел в виду. Клопп работал над моим психологическим состоянием, когда мы провели несколько матчей очень неудачно.
Я благодарен ему, от всегда поддерживал меня и помог стать лучшим футболистом», – отметил Мхитаряна, передает 11 Freunde.
В своем интервью Inside Futbol, Клопп назвал армянского футболиста фантастическим игроком и заявил, что с нетерпением ждет с ним встречи в «Энфилде».
14 октября Мхитарян с МЮ встретится с «Ливерпулем» Юргена Клоппа.
Самое значимое
После перерыва хозяевам поля удалось сравнять счет. На 62-й минуте автором гола в составе сборной Казахстана стал Бауржан Турысбек
Издание отмечает, что в лице Мхитаряна главный тренер МЮ Жозе Моуринью приобрел не только лучшего плеймейкера за последние 3 сезона, но и игрока, который находится на вершине своего мастерства
Представляющий США Самуэль Севян на тай-брейке уступил китайцу Ли Чао счетом 0,5:1,5
Другие представители Армении Грант Мелкумян и Роберт Ованнисян стартовали с ничьей
Partner news
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
Последние новости
Apple выпустит гибкий iPhone Сообщается, что в LG создана отдельная группа из инженеров, которые займутся разработкой гибкого OLED-экрана для будущего iPhone
Бытовую технику в Армении и странах ЕАЭС обяжут быть экономнее на 35-40% В основу документа могут войти 54 российских ГОСТа, которые позволят сократить потребление электричества на 35–40%
Курс биткоина установил новый рекорд - выше $5800 Капитализация рынка криптовалют составляла около 171,3 миллиарда долларов
В Ереване откроется выставка Юсуфа Карша 30 работ легендарного фотографа будут выставлены в Национальном академическом театре им. Сундукяна