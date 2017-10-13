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Мхитарян и Клопп обменялись комплиментами перед предстоящим матчем

Мхитарян и Клопп обменялись комплиментами перед предстоящим матчем
13 октября 2017 - 18:29 AMT

PanARMENIAN.Net - Полузащитник сборной Армении и «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян вспомнил период своей карьеры в дортмундской «Боруссии» под руководством Юргена Клоппа, отметив, что тот помог ему стать лучшим игроком.

«В свое время я выбрал «Боруссию», потому что мне очень нравился стиль игры этой команды, а также тренер. Как только я пообщался с Клоппом, то сразу понял, что хочу выступать в его команде. Когда я приехал в Германию, Юрген сказал мне, чтобы я не думал о футболе вечно. Теперь я понимаю, что он имел в виду. Клопп работал над моим психологическим состоянием, когда мы провели несколько матчей очень неудачно.

Я благодарен ему, от всегда поддерживал меня и помог стать лучшим футболистом», – отметил Мхитаряна, передает 11 Freunde.

В своем интервью Inside Futbol, Клопп назвал армянского футболиста фантастическим игроком и заявил, что с нетерпением ждет с ним встречи в «Энфилде».

14 октября Мхитарян с МЮ встретится с «Ливерпулем» Юргена Клоппа.

Ссылки по теме:
Mirror. Manchester United star Henrikh Mkhitaryan reveals how Liverpool boss Jurgen Klopp made him a "better player"
Inside Futbol. Manchester United Don’t Always Play Direct Football – Jurgen Klopp
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