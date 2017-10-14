Соглашение Армении с ЕС подразумевает закрытие Мецаморской АЭС

PanARMENIAN.Net - Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армении с Евросоюзомподразумевает, в частности, закрытие Мецаморской атомной электростанции и безопасную приостановку эксплуатации.

В главе об энергетическом сотрудничестве отмечается, что Мецаморская АЭС должна быть закрыта и заменена иными мощностями, которые позволят обеспечить энергетическую безопасность Армении.

Европейская комиссия опубликовала парафированный текст Рамочного соглашения Армения-ЕС.Он содержит 357 страниц.Соглашение создает основу для тесного сотрудничества с Арменией в ряде сфер, включая энергетику, транспорт, окружающую среду, торговлю и инвестиционные перспективы.