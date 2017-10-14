Соглашение Армении с ЕС подразумевает закрытие Мецаморской АЭС
14 октября 2017 - 11:58 AMT
PanARMENIAN.Net - Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армении с Евросоюзомподразумевает, в частности, закрытие Мецаморской атомной электростанции и безопасную приостановку эксплуатации.
В главе об энергетическом сотрудничестве отмечается, что Мецаморская АЭС должна быть закрыта и заменена иными мощностями, которые позволят обеспечить энергетическую безопасность Армении.
Европейская комиссия опубликовала парафированный текст Рамочного соглашения Армения-ЕС.Он содержит 357 страниц.Соглашение создает основу для тесного сотрудничества с Арменией в ряде сфер, включая энергетику, транспорт, окружающую среду, торговлю и инвестиционные перспективы.
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Об этом говорится в письме Тиграна Худавердяна, генерального директора «Яндекс.Такси».
Средства будут направлены на улучшение распределительных сетей и повышения энергетической безопасности
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