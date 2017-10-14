В Киеве по запросу Баку задержан азербайджанский оппозиционный журналист

PanARMENIAN.Net - Находящийся в политэмиграции в Нидерландах азербайджанский оппозиционный журналист Фикрет Гусейнли 14 октября был задержан по прибытию в Киев в аэропорту Борисполь.

Он успел сообщить по телефону, что его задержали по запросу Азербайджана в Интерпол. Однако ему не известна суть обвинений, выдвинутых против него, пишет contact.az.

Примечательно, что Гусейнли уже получил гражданство Нидерландов и сотрудничает с вещающим из-за рубежа оппозиционным телеканалом Turan TV.

Гусейнли уехал из Азербайджана 10 лет назад, после того, как был похищен и жестоко избит. Похитители не были найдены.