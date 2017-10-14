В Киеве по запросу Баку задержан азербайджанский оппозиционный журналист
14 октября 2017 - 14:14 AMT
PanARMENIAN.Net - Находящийся в политэмиграции в Нидерландах азербайджанский оппозиционный журналист Фикрет Гусейнли 14 октября был задержан по прибытию в Киев в аэропорту Борисполь.
Он успел сообщить по телефону, что его задержали по запросу Азербайджана в Интерпол. Однако ему не известна суть обвинений, выдвинутых против него, пишет contact.az.
Примечательно, что Гусейнли уже получил гражданство Нидерландов и сотрудничает с вещающим из-за рубежа оппозиционным телеканалом Turan TV.
Гусейнли уехал из Азербайджана 10 лет назад, после того, как был похищен и жестоко избит. Похитители не были найдены.
Самое значимое
Астероид, предположительно, приблизится к Земле 1 сентября.
Случай не единичный
Новая партия боевых средств была доставлена в Азербайджан согласно договоренности о военно-техническом сотрудничестве между двумя странами.
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