Армянский водитель погиб в ДТП в Краснодарском крае: Есть пострадавшие
16 октября 2017 - 11:26 AMT
PanARMENIAN.Net - 15 октября в 01:30 из Национального центра кризисного управления Российской Федерации поступило сообщение о том, что 14 октября около 11:30 на 3-м километре ктрассы Крымск-Джизинка Краснодарского края произошло ДТП.
Согласно сообщению, автомобиль марки «ВАЗ 2106» с армянскими номерами 34OQ441 столкнулся с автомобилем «ЛАДА Приора» с номерами K393OA93RUS.
В результате аварии водитель «ВАЗ 2106» Нвер Гулян 1974 года рождения скончался на месте, а пострадавшие – Азиз Озманян 1986 года рождения, Диана Ибоян 1997 года рождения, Ангелина Ибоян 2016 года рождения, Анатолий Багатов 1951 года рождения и Галина Кучерян 1989 года рождения доставлены в Центральную областную больницу Крымска.
Врачи оценивают состояние пострадавших как средней тяжести.
Тело водителя доставлено в морг города Крымск.
Самое значимое
Как рассказал в беседе с PanARMENIAN.Net сам Ваан, идея производить содовую, которую можно будет использовать в коктейлях, пришла ему еще давно, так как сам он работает в барной индустрии
Как сообщила Социал-демократическая партия Эстонии, которая ранее инициировала в столичном парламенте соответствующий законопроект, установкой памятника займется специально созданная комиссия
«Конечно, спустя более 2000 лет после Ксенофонта многое изменилось, и, к несчастью пива, в регионе наиболее сосредоточены на истории виноделия, которая намного лучше документирована»,- говорится в статье
В целом, позиция армянского гражданства улучшилась за последние 5 лет на 3,2%
Partner news
Последние новости
МИД НКР: Участие Арцаха в переговорах - следующий шаг на пути к карабахскому урегулированию В заявлении отмечается, что состоявшаяся 16 октября встреча президентов Армении и Азербайджана имеет важное значение с точки зрения создания условий для активизации переговорного процесса
Ученые: Сахар - причина развития агрессивных форм рака Потребление сахара, таким образом, становится причиной развития агрессивных форм рака
Саргсян после встречи с Алиевым: Единственное решение - это Карабах вне Азербайджана В Женеве, в посольстве Армении в Швейцарской Конфедерации, Саргсян после встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 16 октября провел встречу с представителями армянской общины
Сборная Азербайджана упала на рекордные 23 позиции в рейтинге ФИФА Теперь Азербайджан занимает 115-е место. Это второе самое крупное падение сборной Азербайджана в рейтинге ФИФА