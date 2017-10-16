Армянский водитель погиб в ДТП в Краснодарском крае: Есть пострадавшие

PanARMENIAN.Net - 15 октября в 01:30 из Национального центра кризисного управления Российской Федерации поступило сообщение о том, что 14 октября около 11:30 на 3-м километре ктрассы Крымск-Джизинка Краснодарского края произошло ДТП.

Согласно сообщению, автомобиль марки «ВАЗ 2106» с армянскими номерами 34OQ441 столкнулся с автомобилем «ЛАДА Приора» с номерами K393OA93RUS.

В результате аварии водитель «ВАЗ 2106» Нвер Гулян 1974 года рождения скончался на месте, а пострадавшие – Азиз Озманян 1986 года рождения, Диана Ибоян 1997 года рождения, Ангелина Ибоян 2016 года рождения, Анатолий Багатов 1951 года рождения и Галина Кучерян 1989 года рождения доставлены в Центральную областную больницу Крымска.

Врачи оценивают состояние пострадавших как средней тяжести.

Тело водителя доставлено в морг города Крымск.