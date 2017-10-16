США отложили прием заявок на лотерею грин-карт
16 октября 2017 - 11:59 AMT
PanARMENIAN.Net - США отложили прием заявок на Diversity Visa Lottery 2019 из-за технических проблем, которые возникли вскоре после начала программы.
На сайте посольства США в Эквадоре сообщается, что в силу технических неполадок регистрационный период DV-2019 начинается заново и все анкеты, поданные с 3 октября 2017 года нужно будет подать еще раз.
Новый регистрационный период для DV-2019 открывается в 11:00 18 октября 2017 года и закрывается в 11:00 22 ноября 2017 года, пишет LB.ua.
Онлайн-регистрация для участия в лотерее началась 3 октября 2017 года, однако через несколько дней после начала приема заявок процесс был остановлен. Как оказалось, все ранее поданные заявки были аннулированы. Если человек подал заявку до 18 октября 2017 года, то она не засчитывается. Новая анкета не будет считаться дубликатной и за этим не последует дисквалификация. Но лица, подавшие более одной заявки в течение нового периода регистрации, будут дисквалифицированы.
Все остальные требования к участию в лотерее остаются неизменными.
Программа виз для иммигрантов в США (известная как «зеленая карта»), которой грозит ликвидация в рамках нескольких законопроектов, рассматриваемых Конгрессом, привлекла более 156 млн претендентов со всего мира за последнее десятилетие. Лишь малая часть этих заявителей в конечном итоге получила визы.
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