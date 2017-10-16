Гусейнли: Есть ощущения, что меня хотят выкрасть и незаконно переправить в Азербайджан
16 октября 2017 - 16:30 AMT
PanARMENIAN.Net - Погранслужба Украины передалаоппозиционного азербайджанского журналиста Фикрета Гусейнли, задержанного в Киеве, национальной полиции Украины. Его дело будет рассматривать Бориспольский суд Киева 16 октября.
Находящийся в политэмиграции в Нидерландах азербайджанский оппозиционный журналист Фикрет Гусейнли 14 октября был задержан по прибытию в Киев в аэропорту Борисполь в связи с начатым против него уголовным делом в Азербайджане, по ст. 318 (незаконное пересечение границы) и 178 (мошенничество) УК.
«Законным путем меня невозможно выдать Азербайджану. Но есть ощущения, что меня хотят выкрасть и незаконно переправить в Азербайджан как Афгана Мухтарлы», - сказал Гусейнли, добавив, что в аэропорту находятся несколько сотрудников посольства Азербайджана на Украине, пишетContact.az.
Ему вменяют незаконное пересечение границы, когда он эмигрировал из Азербайджана в 2008 году. Правоохранительные органы Азербайджана пока не комментируют задержание Гусейнли.
Госпогранслужба Украины подтвердила задержание 41-летнего гражданина Нидерландов, разыскиваемого Интерполом и обвиняемого в мошенничестве и нелегальной миграции.
Гусейнли активно участвовал в деятельности политэмиграции в Европе. B последнее время сотрудничал с вещающим из Европы спутниковым оппозиционным телеканалом TuranTV.
Фикрет Гусейнли, будучи сотрудником оппозиционной газеты «Азадлыг» был избит неизвестными в масках в поселке Патамдар Баку в марте 2006 года, в результате чего получил тяжелые телесные повреждения. B начале 2008 года он эмигрировал из Азербайджана.
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