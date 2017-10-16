Вартан Грегорян - Forbes: Образование - шанс на новую жизнь

PanARMENIAN.Net - Forbes Life расспросил о времени, образовании и преемственности поколений одного из главных экспертов в области филантропии и благотворительности, президента нью-йоркского благотворительного фонда «Корпорация Карнеги», соучредителя гуманитарной инициативы «Аврора», Вартана Грегоряна.

«Человеку нужна перспектива. Одна из самых важных вещей, которую может дать образование — это перспектива. Перспектива прошедших событий, перспектива на будущее и перспектива настоящего. Слишком многие сейчас — узники настоящего. Если прошлое неизвестно, а будущее туманно, людям приходится жить только настоящим моментом! В итоге, они сосредоточены на выживании, не умеют связывать реальность и потенциальные варианты развития. Они получают образование, которое им позволяет двигаться от одной работы к другой и все»,- отметил Грегорян, добавив, что необходимо образование, которое готовит к жизни, а не к работе.

«Выбирая учебное заведение, не смотрите на бренд. Смотрите на преподавателей и выпускников. Кто из Ростовского университета? Кто из Петербургского университета? Кто из Московского педагогического? Есть ли среди них выдающиеся личности? Кто был их научным руководителем? Ориентируйтесь на личности, а не бренды»,- советует эксперт.

«И еще один совет, который я даю всем — закройтесь в своей комнате и на листе бумаги напишите, кем хотите стать. А ниже — свои сильные и слабые стороны. Через месяц попробуйте снова. Прочтите, что пишите, и узнаете себя гораздо лучше. Человеку нужно видеть свое истинное лицо, а не социальную роль. На этом листе бумаги вы не будете пытаться произвести впечатление на женщин, мужчин, родителей или друзей. Это будет правда, и так вы узнаете, чего на самом деле хотите»,- отметил меценат.

Будущий президент «Корпорации Карнеги» родился 8 апреля 1934 года в армянской семье в иранском Тебризе. Самый северный из персидских форпостов, Тебриз пережил нашествие монголов и тюркских кочевников, был резиденцией наследных принцев Каджарской династии, столицей государства Севефидов и даже марионеточной просоветской республики, продержавшейся год. История семьи Грегоряна, рассказанная в его автобиографии The Road to Home, напоминает «Сто лет одиночества» на ближневосточный лад.