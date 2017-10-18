Скончался Левон Айрапетян
18 октября 2017 - 11:53 AMT
PanARMENIAN.Net - В Москве на 68-ом году жизни скончался армянский предприниматель и меценат Левон Айрапетян.
Об этом сообщил на своей страничке в Facebook московский корреспондент армянской телекомпании «Шант» Ваге Аванесян.
«Похороните меня рядом с моими родителями...» - было последним желанием Левона Айрапетяна. Его не стало сегодня утром», - написал Аванесян.
Айрапетян родился в Селе Ванк Мартакертского района НКР в 1949 году. Айрапетян – известный предприниматель и меценат, оказывающий содействие Нагорно-Карабахской Республики. В Карабахе Айрапетян реализовал ряд крупных благотворительных проектов, направленных на социальное и экономическое развитие республики.
Айрапетян преследовался в рамках т.н. «Дела Башнефти» в связи с продажей и в рамках уголовных дел, связанных с экс-сеннатором РФ Изместьевым, осужденным пожизненно за организацию заказных убийств. В 2016 году он был приговорян к 4 годам колонии по обвинению матери сенатора. По версии суда, Айрапетян вымогал $700 тыс. за освобождение Изместьева. Позже сам Изместьев был отпущен.
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