Правительство Испании планирует временно лишить Каталонию автономии

PanARMENIAN.Net - Правительство Испании намерено воспользоваться 155-й статьей конституции, которая позволяет ему временно лишить Каталонию автономии и распустить региональную администрацию. В Мадриде приняли к сведению «нет» из Барселоны, говорится в официальном заявлении, опубликованном 19 октября.

«Правительство Испании продолжит процедуры, предусмотренные 155-й статьей конституции для восстановления правового порядка в автономной Каталонии», - говорится в документе, пишет Deutsche Welle.

На внеочередном заседании кабинета министров 21 октября будут «подготовлены и представлены на рассмотрение Сената меры, направленные на защиту общих интересов испанцев, включая жителей Каталонии, и на восстановление конституционного порядка» в регионе, заявило правительство в Мадриде.

Эта реакция официального Мадрида последовало в ответ на нежелание регионального правительства Каталонии отказаться от провозглашения независимости. С соответствующим заявлением глава региона Карлес Пучдемон должен был выступить до 12 часов (по Еревану), 19 октября, как того требовало центральное правительство.

Вместо этого Пучдемон заявил, что Каталония провозгласит полную независимость от Испании, если центральное правительство в Мадриде выполнит свою угрозу о лишении Каталонии статуса автономии. При этом он отверг ультимативное требование Мадрида к Каталонии отказаться от стремления к независимости и вновь выразил готовность к диалогу с центральными властями.

Испанский премьер Мариано Рахой еще 8 октября не исключил возможность роспуска регионального правительства Каталонии, если оно не откажется от угрозы провозгласить независимость. «Я не исключаю ничего», - ответил Рахой на вопрос газеты El Pais, может ли правительство Испании воспользоваться статьей 155-й конституции Испании.

В Каталонии 1 октября, несмотря на жесткое противодействие официального Мадрида, был проведен референдум о независимости от Испании. Как заявили власти региона, явка на плебисците составила около 43 процентов, из которых более 90 процентов высказались за независимость. 10 октября депутаты парламента Каталонии, опираясь на итоги референдума, приняли документ о независимости республики, в котором, в частности, было указано: «Мы учреждаем Каталонскую республику в качестве независимого и суверенного государства». Пучдемон подписал эту декларацию, заявив при этом, что речь идет о «символическом» провозглашении независимости, а документ является декларацией о намерениях.