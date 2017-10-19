В Баку начали бульдозером сносить дом вместе с жильцами

PanARMENIAN.Net - Двухэтажный дом в центре Баку начали сносить, несмотря на то, что он все еще заселен. Весной 2017 года к жителям явилась руководитель жилищно-строительного кооператива F&F Тамилла Ибрагимова, объявившая, что землю под их домом она приобрела под строительство многоэтажки. Ибрагимова предложила жильцам компенсацию в 1500 манатов за кв.метр квартиры.

Двухэтажный дом N141 c 16 квартирами расположен в центральном, престижном районе столицы у Зимнего парка в третьей, в зоне, где стоимость квадратного метра жилья оценивается от 2500 манатов и выше.

Жильцы утверждают, их дом внесен в реестр архитектурных домов Баку и находится в отличном техническом состоянии, без каких-либо признаков аварийности. Естественно, все жильцы отказались от предложения F&F и мэрии, передает Haqqin.az.

Вскоре Ибрагимова заявила, что у нее нет денег ни на компенсацию, ни на строительство, и она перепродала право на участок другой компании. Но на участок уже освобожденный, а потому жители должны скорее освободить дом. Поскольку никто не послушался, F&F начала рыть котлован у дома: грохот бульдозеров, отбойных молотков и кувалд каждую ночь изводил обитателей дома, зато днем было тихо. В ответ на возмущение жильцов Ибрагимова заявила, что имеет все права на эту территорию и будет делать все что ей вздумается.

«Бульдозером снесу дом вместе с вами», - грозилась она, пугая влиятельными покровителями и «высокопоставленным человеком в руководстве страны», который купил у нее участок. И угрозы Ибрагимовой начали воплощаться. Жильцы заметили, что стук кувалд доносится не только за стеной с улицы, а уже под полом их дома.

Оказалось, что строители пробили боковую стену и из уже готового котлована роют подкоп под их дом. Потом взялись за фасад, разбив его чуть не вдребезги. Сбоку дома прорыта большая яма и разбит фасад здания.

В страхе быть погребенными под руинами дома жильцы вызвали МЧС. Рабочие вместе с техникой сбежали, и на месте строительства теперь иногда появляется лишь прораб. Многострадальные обитатели дома наняли адвоката и намерены обратиться в суд, а Ибрагимова обещает большие проблемы.