MEN: Мхитарян нуждается в поддержке Моуринью

PanARMENIAN.Net - Полузащитник сборной Армении и «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян нуждается в помощи тренера МЮ Жозе Моуринью для того, чтобы вновь вернуться в лучшую форму. Об этом говорится в публикации Manchester Evening News.

Отмечается, что уже две игпы подряд Мхитарян находится не на высоте.

Встреча с «Бенфикой» 18 октября в рамках Лиги Чемпионов завершилась победой «МЮ». Единственный гол забил Маркус Рэшфорд. Мхитарян был заменен на 90-й минуте матча.

14 октября ничьей закончился матч «Ливерпуль» - «МЮ». Мхитарян создал всего один момент.

Как отмечает издание, пара неудачных игр - еще не причина списывать игрока, однако это знак, что нужен отдых. Нынешний сезон оказался для Мхитаряна нелегким, на нем больше, чем на других игрока МЮ отразилось отсустствие Поля Погба.

Отмечается, что в предстоящих матчах клубу понадобится поддержка Мхитаряна, так как «в Лиге найдется не много игроков более опасных, чем армянский полузащитник». Издание пишет, что лучши й выход из ситуации - если Моуринью даст Мхитаряну отдохнуть в следующих двух играх.