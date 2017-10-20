MEN: Мхитарян нуждается в поддержке Моуринью
20 октября 2017 - 15:51 AMT
PanARMENIAN.Net - Полузащитник сборной Армении и «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян нуждается в помощи тренера МЮ Жозе Моуринью для того, чтобы вновь вернуться в лучшую форму. Об этом говорится в публикации Manchester Evening News.
Отмечается, что уже две игпы подряд Мхитарян находится не на высоте.
Встреча с «Бенфикой» 18 октября в рамках Лиги Чемпионов завершилась победой «МЮ». Единственный гол забил Маркус Рэшфорд. Мхитарян был заменен на 90-й минуте матча.
14 октября ничьей закончился матч «Ливерпуль» - «МЮ». Мхитарян создал всего один момент.
Как отмечает издание, пара неудачных игр - еще не причина списывать игрока, однако это знак, что нужен отдых. Нынешний сезон оказался для Мхитаряна нелегким, на нем больше, чем на других игрока МЮ отразилось отсустствие Поля Погба.
Отмечается, что в предстоящих матчах клубу понадобится поддержка Мхитаряна, так как «в Лиге найдется не много игроков более опасных, чем армянский полузащитник». Издание пишет, что лучши й выход из ситуации - если Моуринью даст Мхитаряну отдохнуть в следующих двух играх.
Самое значимое
Мхитарян был заменен на 90-й минуте матча
Ялян выступает в весовой категории 58 кг.
Бронзовыми медалистами стали среди молодых людей Феликс Даниелян (48 кг) и Ваагн Чалян (82 кг)
После перерыва хозяевам поля удалось сравнять счет. На 62-й минуте автором гола в составе сборной Казахстана стал Бауржан Турысбек
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