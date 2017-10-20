PanARMENIAN.Net - В Шотландии законодательно запретят физическое наказание для детей, подтвердили местные власти. Шотландия таким образом станет первой частью Соединенного Королевства, где шлепание детей будет объявлено вне закона.

Министры много раз заявляли, что не поддерживают родителей, использующих физическое наказание в отношении детей, однако о планах законодательных запретов не рассказывали.

Но вскоре все изменится - депутат парламента от Шотландской партии зеленых Джон Финни внес соответствующий законопроект, который, как ожидается, будет принят - министры шотландского правительства уже заявили, что намерены воплощать его в жизнь, пишет BBC.

Согласно предложениям Финни, которые обсуждались все лето, дети получат такую же правовую защиту, как и взрослые.

Сейчас шотландские родители с правовой точки зрения могут в свое оправдание сказать, что физическое насилие в отношении ребенка было «оправданным». Хотя использовать для физического наказания какие-либо предметы или бить ребенка по голове запрещено и сейчас.

Таких запретов нет в Англии, Уэльсе или Северной Ирландии. Родителям разрешается использовать «разумное наказание».Однако им могут предъявить обвинения, если на теле ребенка есть синяки, отеки, порезы, ссадины или царапины, появившиеся в результате применения силы. В Уэльсе сейчас идет консультация по поводу законодательного запрета физического наказания детей.