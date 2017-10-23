Британия обратилась в ООН с просьбой отменить термин «беременная женщина» ради трансгендеров
23 октября 2017 - 13:17 AMT
PanARMENIAN.Net - Правительство Великобритании обратилось в ООН с просьбой заменить термин «беременная женщина» на «беременный человек» ради соблюдения прав трансгендеров. Об этом со ссылкой на источник в МИД страны пишет газета The Times.
Изменения должны быть внесены в подписанный Великобританией в 1976 году Международный пакт о гражданских и политических правах ООН, считают в Лондоне.
В документе сказано, что «беременная женщина» должна находиться под особой защитой, ее нельзя подвергнуть смертной казни. Великобритания выступает против такого термина, поскольку он «исключает трансгендеров, которые тоже могут быть беременными», пишет Lenta.ru.
Подобная инициатива не нашла отклика в феминистских кругах Великобритании. Писательница Сара Дитум назвала ее «оскорбительной, поскольку она лишит женщину права называть себя женщиной под страхом быть заклейменной как фанатичка».
В МИД обвинения отрицают и уверяют, что не настроены против женщин. «Мы полностью поддерживаем право на жизнь беременных женщин, и попросили Комитет по правам человека ООН не исключать беременных трансгендеров из этого права», — заявили там.
В январе британский подданный Хайден Кросс, сменивший пол с женского на мужской, объявил о собственной беременности, став первым в стране беременным мужчиной. Британец решил сменить пол в 17 лет. В течение трех лет он принимал необходимые гормональные препараты и сделал паспорт, где указана уже новая гендерная принадлежность. Однако затем Кросс решил притормозить процесс смены пола, так как осознал, что хотел бы родить ребенка.
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