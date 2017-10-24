Армянский артист Микаэл Погосян удостоился награды на фестивале кинокомедии в Туле
24 октября 2017 - 13:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Народный артист Армении Микаэл Погосян за роль Багревоса в фильме «Thank you, папа» удостоился награды в номинации «За лучшее исполнение мужской роли» на проходившем в Туле российском фестивале кинокомедии «Улыбнись, Россия!».
Фестиваль «Улыбнись, Россия!» проходил в Туле 14-21 октября.
Погосян в фильме выступает не только как актер, он является также продюсером и соавтором сценария картины.
Фестиваль музыкальных и комедийных фильмов «Улыбнись, Россия!» проводится ежегодно с 2000 года в разных городах России. Впервые в этом году в нем принимали участие зарубежные киноленты режиссеров из Армении, Франции, Германии, Италии, Индии, Киргизии, Казахстана и Беларуси.
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Посольство Армении находится на постоянной связи с местными властями, дополнительная информация будет предоставлена позднее.
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