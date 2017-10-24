Шарля Азнавура с сестрой наградят в Израиле за спасение евреев
24 октября 2017 - 17:51 AMT
PanARMENIAN.Net - Международный фонд Рауля Валленберга (IRWF) наградил легендарного французского шансонье армянского происхождения Шарля Азнавура и его сестру Аиду медалью Рауля Валленберга за помощь в спасении евреев в годы Второй Мировой.
«Эта престижная награда является символом признания усилий семьи Азнавур: матери Кнар, отца Миши и их дочери и сына, которые в темные дни нацистской оккупации во Франции помогали тем, кого преследовали нацисты», — говорится в сообщении фонда.
Церемония награждения состоится 26 октября 2017 года в официальной резиденции президента Израиля. Азнавур отправится туда с сыном Николасом, Аида не сможет присутствовать на мероприятии.
Семья Азнавур была тесно связана с Missak Manoussian Resistance Group — группой сопротивления Мисака Манушяна. Они предоставляли приют армянам, евреям и другим людям в своей квартире в Париже, рискуя собственной жизнью.
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«Президенты согласились принять меры по активизации переговорного процесса и предпринять дополнительные шаги по снижению напряженности на линии соприкосновения», – отмечается в сообщении
«Наша встреча с президентом Бако Саакяном была очень продуктивной, и мы обсудили многие вопросы, связанные с конфликтом»,- отметил Шефер после встречи с президентом НКР
Цинкер сообщил, что проект признания Геноцида армян уже утвержден комиссией Кнессета по культуре. Далее вопрос будет рассмотрен на пленарном заседании Кнессета
Посольство Армении находится на постоянной связи с местными властями, дополнительная информация будет предоставлена позднее.
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