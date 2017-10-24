Шарля Азнавура с сестрой наградят в Израиле за спасение евреев

PanARMENIAN.Net - Международный фонд Рауля Валленберга (IRWF) наградил легендарного французского шансонье армянского происхождения Шарля Азнавура и его сестру Аиду медалью Рауля Валленберга за помощь в спасении евреев в годы Второй Мировой.

«Эта престижная награда является символом признания усилий семьи Азнавур: матери Кнар, отца Миши и их дочери и сына, которые в темные дни нацистской оккупации во Франции помогали тем, кого преследовали нацисты», — говорится в сообщении фонда.

Церемония награждения состоится 26 октября 2017 года в официальной резиденции президента Израиля. Азнавур отправится туда с сыном Николасом, Аида не сможет присутствовать на мероприятии.

Семья Азнавур была тесно связана с Missak Manoussian Resistance Group — группой сопротивления Мисака Манушяна. Они предоставляли приют армянам, евреям и другим людям в своей квартире в Париже, рискуя собственной жизнью.