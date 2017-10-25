Буффон: Я бы хотел завершить карьеру большой победой
25 октября 2017 - 11:55 AMT
PanARMENIAN.Net - Вратарь «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффон твердо уверен в решении завершить карьеру, но есть маленькая оговорка.
«Это мой последний сезон в футболе. Я полностью уверен в этом решении. Еще один или два года ничего бы не добавили к тому, чего я уже достиг. Я спокоен и не боюсь будущего, которое меня ждет. Я встречу его с энтузиазмом, как возможность испытать себя»,- отметил он, пишет Eurosport со ссылкой на Sky Sport Italia.
«Еще один год ничего не изменит. Я и так достиг многого. Единственное, что может заставить меня передумать – победа в Лиге чемпионов. В этом случае я попытаюсь выиграть Клубный чемпионат мира. Я бы хотел завершить карьеру большой победой. 11 лет назад я стал чемпионом мира, но все три финала Лиги чемпионов я проиграл», – сказал Буффон.
23 октября Буффон был признан вратарем года по версии ФИФА. Он трижды играл с «Ювентусом» в финале Лиги чемпионов (2002/03, 2014/15 и 2016/17), но ни разу не победил.
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