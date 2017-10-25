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Один из этапов юниорского Гран-При по фигурному катанию пройдет в Ереване

Один из этапов юниорского Гран-При по фигурному катанию пройдет в Ереване
25 октября 2017 - 17:23 AMT

PanARMENIAN.Net - В октябре 2018 года в Ереване пройдет этап юниорского Гран-При по фигурному катанию. Об этом сообщила президент Федерации фигурного катания Армении Мелания Степанян.

«Мы вместе с членом Совета федерации Саркисом Теваняном подготовили соответствующую заявку, которая была представлена в Международный союз конькобежцев (ISU). Наша заявка была одобрена, и в следующем году один из этапов юниорского Гран-При пройдет в Ереване. В этом турнире участвуют фигуристы в возрасте от 13 до 19 лет»,- отметила она, передает пресс-служба НОКА.

По словам Степанян, ISU принял во внимание, что в столице Армении построена спортшкола фигурного катания имени Ирины Родниной, каток которой отвечает всем международным стандартам.

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