Медведев опубликовал фотографии из Армении в Instagram

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр России Дмитрий Медведев опубликовал в Instagram ряд фотографий из Армении, сделанных в рамках визита в страну.

Медведев запечатлел Армению из самолета свысоты птичьего полета, а также сфотографировал процесс приготовления женгялов хац - лепешки с зеленью, и танцевальный коллектив. Поссийский премьер подписал фотографии просто - Армения.

Медведев находился встолице Армении сдвухдневным официальным визитом. Втечение двух дней- 24и25октября - вЕреване прошли российско-армянские переговоры изаседание Евразийского межправительственного совета.